Giornate europee del patrimonio, numeri ottimi

MANTOVA Ottimi numeri a Mantova per le giornate europee del patrimonio 2023. Palazzo Ducale ha fatto registrare 2691 visitatori (1397 nella giornata di sabato; 1294, domenica). Per l’occasione il percorso di visita al museo è stato ampliato ad aree normalmente chiuse al pubblico. Inoltre nella giornata di sabato, il palazzo è rimasto aperto fino alle 22.15, con biglietto a soli 2 euro. «Ottimi numeri e molta soddisfazione per il Palazzo Ducale e per tutto il personale – Stefano L’Occaso, direttore di Palazzo Ducale – che ha costruito i percorsi dedicati alle Giornate Europee del Patrimonio. Un’occasione per mostrare, a rotazione, aree del Palazzo che non sono sempre visibili al pubblico e quindi per lustrarci gli occhi con l’estrema varietà di offerta del Museo; un’occasione per perdersi in quel fiabesco labirinto di stanze e ambienti che è il nostro monumento. Sono state aperte aree di grande fascino, come la Rustica, la Scala Santa (già nota come Appartamento dei Nani) e la biblioteca del Museo Archeologico, che mostra tracce cinquecentesche di estremo interesse: affreschi con colonne binate rustiche a bugne fasciate e alternate, che decoravano l’esterno della fabbrica.” Antonia B.Baroni