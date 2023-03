Calcio 2a Categoria – Sorpresa a Castellucchio: la New vince al 94′ e rimanda la festa della Villimpentese

Castellucchio Sorpresa a Castellucchio: la New batte con merito la corazzata Villimpentese, che fallisce così il primo match ball promozione.

Le due squadre nel primo tempo si studiano, con due occasioni per parte. Al 2’ la prima palla gol per Sottili che manda la palla di poco oltre la traversa. Al 13’ risponde la Villimpentese, ma Balzanelli è attento. Al 16’ altra chance per Sottili, ma Bonizzi para. E al 35’, sull’altro fronte, è ancora Balzanelli a sbarrare la porta alla capolista. Nel secondo tempo la New mette il piede sull’acceleratore. Al 50’ punizione di Maccari e Bonizzi vola all’incrocio. Il portierone ospite dice di no altre due volte a Sottili. Nuova occasione per Maccari al 68’, ma la porta sembra stregata. Al 70’ break della Villimpentese con un calcio di punizione di Ruggeri. Al 75’ Rasini calcia fuori di poco da dentro l’area. All’85’ ci prova ancora Sottili, ma Balzanelli para. Si arriva così al 94’, ultimo dei 4 minuti di recupero: calcio di punizione di Maccari, la palla passa sotto la barriera e si insacca per il successo della New.

RISULTATI 25a GIORNATA

Soave-Boca Juniors 2-0

Ceresarese-Quistello 0-0

Roverbellese-La Cantera 2-1

Ostiglia-Medolese 1-0

Dinamo Gonzaga-Poggese 3-2

S.Egidio S.Pio X-Buscoldo 1-2

Voltesi-Pomponesco 2-3

New Castellucchio-Villimpentese 1-0