Basket serie A2 f – Purrone: “San Giorgio, per i play off devi battere il Valbruna Bolzano”

San Giorgio Fra le atlete il MantovAgricoltura e il meritato ingresso nei play off del girone Nord c’è di mezzo la sfida di sabato al PalaSguaitzer (ore 20.30, arbitri Mammola di Chiavari e Giada Maino di Milano). L’ultima di regular season sarà contro le Acciaierie Valbruna Bolzano, che all’andata prevalsero 51-45. Le altoatesine però sono già retrocesse in serie B. Nel penultimo turno le virgiliane si sono imposte 74-68 a Trieste sul Futurosa Forna. «Sabato si chiude la stagione regolare – dichiara il presidente Antonio Purrone – La sfida con il Valbruna è da vincere per avere la certezza matematica di accedere ai play off. Se perdiamo? Potremmo avere speranze lo stesso. Il nono posto invece è neutro: chi lo occupa ha finito di giocare. Per quanto ci riguarda, comunque, è meglio chiudere vincenti la gara con Bolzano, per avere la certezza dei play off e di essere in A2 anche nella prossima stagione. Non voglio minimamente pensare ai play out. La gara contro il Valbruna va affrontata con il miglior atteggiamento mentale. Guai a commettere l’errore di ritenere che le altoatesine, certe della retrocessione, ci affronteranno dimesse e per onor di firma. Vorranno accomiatarsi dall’A2 con una bella prestazione. Massima attenzione dunque per non sbagliare».

Il tecnico Stefano Purrone conta di recuperare il capitano Florencia Llorente.