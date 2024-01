Tennis Tavolo U21 – Terminati gli Europei per Nicole Arlia

Skopje I Campionati Europei U21 di Skopje, in Macedonia del Nord, si apprestano a vivere i due giorni decisivi per l’assegnazione delle posizioni sui podi, che non coinvolgeranno gli azzurri, usciti già ieri in tutte le competizioni. Dopo l’eliminazione nel singolare in mattinata, la castellana Nicole Arlia ha avuto una doppia opportunità di risollevare la sua partecipazione nel doppio femminile e misto, con gli stessi compagni con cui aveva conquistato due medaglie di bronzo agli Europei Under 19 del 2023 a Gliwice, in Polonia, ma non è riuscita a coglierla al volo. Nel doppio femminile con la romena Ioana Singeorzan, con cui formava la coppia testa di serie n. 2, nel pomeriggio ha ceduto negli ottavi per 3-0 (6-11, 7-11, 6-11) alle francesi Leana Hochart ed Elise Pijol. In serata nei quarti del misto con il romeno Andrei Istrate (tesserato per la Bagnolese), ha perso per 3-1 (11-8, 6-11, 4-11, 5-11) a opera dei polacchi Maciej Kubik e Anna Brzyska.