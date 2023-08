Calcio, le amichevoli dei dilettanti – Il San Lazzaro spreca, la Rapid resiste: finisce 0-0. Asola cala il poker con un tenace Atletico. Sere, Caffarella lascia il segno a Quaderni

Mantova Pari e patta nella partita del Migliaretto tra San Lazzaro e Rapid United. Squadre che contavano diverse assenze tra le loro file, con pochi effettivi a disposizione. Tanti giovani per i cittadini (specialmente in panchina), rimaneggiati anche i blues. Alla fine è uscito un “segno X” a reti bianche, con il team di Jacopetti che può recriminare per non aver realizzato nessuna delle numerose chance create. Ha resistito bene il fortino del team di Rivarolo, privo di entrambi i portieri titolari Lampo e Tondi, e di elementi di spessore come Vernizzi e Orlandi, dunque il tecnico Gozzi può ritenersi soddisfatto per questo “stress test”.

Sul velluto (rovente) del sintetico del Lusetti, con il caldo solo attenuato dai getti d’acqua durante il riscaldamento, l’Asola di Promozione ha superato con un poker l’Atletico di Seconda, allenato dall’ex mister delle giovanili biancorosse Rastelli. Il poker finale racconta di una differenza di due categorie che si è vista, ma la compagine cadetta dei mastini non ha affatto demeritato, lasciando intravedere comunque buone cose. A sbloccare il parziale è Buonaiuto, bravo a beffare con un tiro a giro Ghisleri per il gol del vantaggio, raddoppio prima del riposo con Chitò su calcio di rigore. Nella ripresa la doppietta di Burato chiude i discorsi.

Importante l’affermazione della Serenissima sul campo del Quaderni. Pari la categoria (anche i veronesi parteciperanno alla prossima Prima), ma a graffiare di più sono i ragazzi di Tenedini, che nonostante un organico rimaneggiato (nella trasferta veronese solo tre riserve, compreso il diesse Micheloni, per il resto quattro ragazzi degli Allievi), hanno colpito con Caffarella. Buone indicazioni, insomma, contro un avversario che punta a vincere il torneo veneto di competenza.

Oggi Suzzara e Casalmartino – In campo oggi altre due formazioni mantovane. In Promozione c’è il Suzzara, che sul terreno di Tabellano (ore 17.30) se la vedrà con i reggiani del Rolo. Invece il Casalmartino andrà in Alto Adige: a Bolzano le rossoverdi di mister Bittante se la vedranno con il Sudtirol, compagine di categoria superiore.