Calcio 1a Categoria – Il Curtatone spaventa l’Union Team. Corradini guida la riscossa e regala 3 punti alla regina

Curtatone Il Curtatone spaventa l’Union Team, ma la squadra di Petrozzi è implacabile: rimonta e mantiene le distanze dall’inseguitrice Nuvolera.

La partita inizia con i padroni di casa a caccia di punti salvezza, più propositivi e maggiormente presenti nella metà campo avversaria, mentre l’Union Team si difende con ordine nella propria metà campo. Al 10’, la prima occasione è degli ospiti, con Cavalli pericoloso dal limite dell’area. Con il passare dei minuti, i giallorossi alzano il baricentro e provano a schiacciare il Curtatone nella propria metà campo. Al 22’, Rasini prova con una gran botta dalla distanza che impegna non poco l’estremo difensore avversario. Al 30’, il match si sblocca: contropiede del Curtatone, Baccolini viene servito perfettamente mentre scatta al limite del fuorigioco e, a tu per tu con il portiere, insacca il gol del clamoroso vantaggio.

La reazione dei giallorossi è immediata: al 36’, i ragazzi di mister Petrozzi sfiorano il pareggio con il gran colpo di testa di Buzzacchero che si infrange però sulla traversa. L’Union si scatena e gioca costantemente nella metà campo avversaria, mentre i padroni di casa provano a fare male in contropiede. Il secondo tempo inizia con gli ospiti molto aggressivi e determinati ad agguantare il pareggio. Al 61’ Coppiardi compie un miracolo di puro istinto sul colpo di testa nell’area piccola di Battaioli. L’1-1 è soltanto rinviato: al 66’, i giallorossi riescono meritatamente a pareggiare grazie alla grandissima punizione dai 20 metri del subentrato Corradini. Al 77’, è però il portiere della capolista Giavara a superarsi sul colpo di testa di Varana. Scampato il pericolo, pochi minuti dopo, gli ospiti riescono a trovare la rete del sorpasso grazie ancora una volta a Corradini, bravo a sfruttare una mischia in area di rigore e a segnare il definitivo 1-2. Nei restanti minuti, gli ospiti riescono a gestire i tentativi finali dei padroni di casa, riuscendo così a portare a casa tre punti fondamentali per la corsa alla Promozione.

RISULTATI 25a GIORNATA

Sporting Club-Bagnolese 3-2

Serenissima-Gonzaga 0-0

Porto-Nuvolera Montichiari 3-4

Virtus Manerbio-San Paolo 0-3

Leoncelli-Pavonese Cigolese 1-1

Verolese-Pralboino 2-1

Rapid United-Sermide 2-2

Curtatone-Union Team 1-2