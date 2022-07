Calcio 3ª Categoria – Il Pegognaga vuole essere protagonista. In attacco c’è la new entry Boanini

Pegognaga Lo staff tecnico del Pegognaga è prontissimo per la nuova stagione. Il presidente Luigi Panizza ha affidato la squadra a mister Alex Tarantolo, che sarà coadiuvato da Nicola Graziani (vice allenatore) e Mattia Auri (collaboratore). Dopo l’esperienza da calciatore, Alex è pronto e carico per sedersi in panchina alla guida degli “scoiattoli”, senza per altro appendere del tutto gli scarpini al chiodo. E potrà contare su un giocatore davvero importante, presentato ieri dal club rossoblù: è l’esterno d’attacco Emanuele Boanini, uno che in Terza può fare la differenza.