Atti osceni nei giardini di viale Fiume: esibizionista bloccato dalla Polizia locale

MANTOVA Si aggirava per i giardini di viale Fiume con la patta slacciata e il membro di fuori. Più esplicite di così non potevano essere le segnalazioni arrivate in rapida successione ieri sera ai centralino della Polizia locale. Gli agenti che sono intervenuti si sono trovati di fronte a una persona già nota per altre esibizioni di questo genere. Si tratta in fatti di un 26enne nigeriano affetto da problemi psichici già attenzionato oltre che dalle forze dell’ordine anche da enti di assistenza sociale. Il giovane ieri sera se ne andava in giro nei giardini di viale Fiume e a un certo punto avrebbe deciso di sbottonarsi la patta dei pantaloni e mostrare le proprie “grazie” ai passanti. Esibizione poco gradita e subito segnalata alla Polizia locale. Quando gli agenti hanno individuato il 26enne, tra l’altro a poca distanza dal loro comando, questi ha iniziato a dare in escandescenze. Un’ambulanza è stata così fatta intervenire sul posto e il nigeriano è stato portato in ospedale per accertamenti. Non risultano per il momento provvedimenti nei suoi confronti.