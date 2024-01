San Giovanni del Dosso – Aggredito da un branco di cani, grave un 69enne

San Giovanni del Dosso Stava facendo jogging lungo una strada che attraversa le campagne del suo paese quando, all’improvviso, è sbucato un branco di cani che lo hanno aggredito e azzannato: un 69 di San Giovanni del Dosso è stato ricoverato ieri mattina all’ospedale di Pieve di Coriano con varie ferite su tutto il corpo. Ferite gravi ma, anche se la prognosi non è ancora stata definita, non fortunatamente tali da metterlo in pericolo di vita o a rischio di lesioni permanenti. Il fatto è avvenuto in via Guantara dove, nel novembre del 2022, un anziano era stato ridotto in fin di vita dopo avere subito l’aggressione di un cinghiale.

Il ferimento è avvenuto poco prima delle 10 di ieri mattina: il 69enne stava concedendosi la sua consueta corsetta mattutina quando, mentre stava percorrendo via Guantara, è sbucato il branco di cani. Sulle prime si pensava a otto animali, poi – più realisticamente – è stato appurato che i cani erano in tutto quattro di cui un pitbull che è stato affidato ai tecnici del servizio veterinario di Ats Val Padana. L’uomo non ha fatto in tempo ad abbozzare una reazione ed è stato azzannato in più parti del corpo ma anche grazie all’intervento di alcuni residenti, allarmati dalle sue urla, è stato possibile allontanare gli animali e fare intervenire 118, carabinieri – giunti con una pattuglia da Quistello – e i veterinari di Ats. L’uomo è stato inizialmente medicato sul posto e poi condotto all’ospedale di Pieve dove le ferite si rivelavano meno gravi del previsto. Uno dei cani è stato immediatamente preso in custodia dai tecnici di Ats Val Padana mentre per gli altri tre sono ancora in corso verifiche per valutare l’eventuale presenza di microchip e risalire ai proprietari.