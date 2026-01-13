Calcio 3a Categoria – La Cantera vola alto, Mazzoni: “Testa all’Ostiglia”

Rodigo Avvio di girone di ritorno positivo per La Cantera, che espugna il campo della Mantovana con una vittoria di misura ma di grande valore. Tre punti pesanti, che permettono alla formazione blaugrana di rimanere sola al secondo posto in classifica, a sette lunghezze dalla capolista Buscoldo. Un successo che consolida le ambizioni dei canterani, attesi ora da un nuovo snodo importante della stagione. Domenica prossima la vice battistrada sarà infatti impegnata nel confronto casalingo con l’Ostiglia, distante appena due punti e vittorioso all’andata per 2-1. Il tecnico Alessandro Mazzoni ha commentato con soddisfazione la prova dei suoi: «Il successo sulla Mantovana lo ritengo giusto e meritato. Abbiamo creato almeno dieci occasioni da gol, ma siamo riusciti a sbloccarla solo al 94’». Lo sguardo è già rivolto al prossimo impegno: «Siamo contenti del momento e ora pensiamo alla gara con l’Ostiglia. All’andata non abbiamo raccolto nulla e vogliamo riscattarci anche per restare nelle prime posizioni. Affrontiamo un’ottima squadra e dobbiamo ricordarci che nessuno regala nulla: servirà attenzione e spirito giusto».