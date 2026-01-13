Mozart apre gli Aperitivi d’arte 2026

Mantova AmaDeus exMantova, l’iniziativa promossa da Oficina Ocm, inaugura domani, intersecando la rassegna Aperitivi d’arte. E in Sala delle Capriate a Mantova in piazza Leon Battista Alberti (ore 19 – ingresso 15 euro, ridotto 12 euro per Amici dell’Ocm), propone “In fuga dal posto fisso”.

Il narratore della musica Alfredo Bruno, accompagnato dalla pianista Laura Sebastiani, propone un “ritratto professionale di Wolfgang Amadeus Mozart”.

“Di Mozart sono state commentate le opere, raccolte le lettere, scritte biografie… Tutto è stato detto del salisburghese più celebre, ma forse non abbastanza spazio è stato lasciato alle sue scelte lavorative. Come si sarebbe inquadrato professionalmente oggi il suo genio libero e irregolare? Impressionante è realizzare come tutto questo filtri anche nella sua opera compositiva, in particolare quella pianistica, che riflette il corso di una vita, fra aspirazioni e frustrazioni, soddisfazioni e insuccessi. E allora, durante questo aperitivo in collaborazione con Staff Spa – Agenzia per il lavoro, si analizzerà insieme col pubblico il curriculum professionale di un genio.

AmaDeus exMantova 2026 si svolge dal 14 al 19 gennaio e giunge alla settima edizione. La rassegna curata da Oficina Ocm, puntuale, ogni anno a gennaio, rinnova la memoria del soggiorno mantovano di Mozart. Il 10 gennaio del 1770 un giovanissimo Wolfgang Amadeus con il padre Leopold giunse a Mantova, per restarvi 9 giorni. Il giorno 16 tenne al Teatro Bibiena un memorabile concerto.

Per informazioni e per acquistare i biglietti: boxoffice di Oficina OCM (Piazza Sordello 12, boxoffice@oficinaocm.com, 0376 360476). Vendita online su Vivaticket.com.