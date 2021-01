Calcio a 5 Serie A – Il Saviatesta libera Gaspar: tornerà in Croazia

MANTOVA È finita l’avventura mantovana del croato Blago Gaspar: tornerà nel paese d’origine, da cui era arrivato in estate al seguito del tecnico Despotovic, recentemente esonerato. Il laterale 23enne è sceso in campo 13 volte con la squadra biancorossa in questa stagione, l’ultima nella partita pareggiata contro il Cybertel Aniene. Il direttore generale Cristiano Rondelli è al lavoro per cercare elementi, probabilmente un paio, da consegnare al nuovo tecnico Jeffe per la volata salvezza. Si tornerà in campo il prossimo 6 febbraio, nel frattempo da registrare il successo della nazionale italiana per 3-0 nella prima partita delle qualificazioni agli Europei 2022. Martedì si torna in campo contro la Finlandia del virgiliano Savolainen.