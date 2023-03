Balneabilità lago, opportunità per il turismo

MANTOVA La notizia della balneabilità del lago Superiore, a conclusione di 4 anni di analisi e monitoraggi delle acque, e dopo ben 45 anni di interdizione, è davvero una bella sorpresa, sia sotto l’aspetto ambientale, che dal punto di vista turistico per tutto ciò che questo traguardo può generare.

Le sponde dei laghi hanno un enorme potenziale ancora inespresso, in termini di ampliamento dell’offerta turistica e di fruizione da parte dei mantovani: punti ristoro, aree attrezzate e nuovi servizi. Adesso a Mantova non manca davvero più niente”.

Questo il commento di Gianluca Bianchi, presidente di Federalberghi Confcommercio Mantova.