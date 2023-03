Calcio giovani – Torna il Torneo delle Province: doppia sfida Mantova-Monza a Volta

Mantova Dopo tre anni di interruzione dovuta all’emergenza pandemica, torna il Torneo delle Province riservato alle Rappresentative Allievi U17 e Giovanissimi U15. Le selezioni virgiliane debuttano oggi nella competizione affrontando i pari età del Monza a Volta Mantovana: cominciano i Giovanissimi guidati da Gianluca Artioli, in campo alle ore 16; poi toccherà agli Allievi di Luca Bozzini (nella foto) per i quali il fischio d’inizio è fissato alle ore 17.30.

Le gare odierne sono appunto le prime nel girone B di entrambe le categorie, che comprende anche le Rappresentative di Bergamo e Pavia, le quali si affronteranno martedì prossimo. Nella seconda giornata (11 aprile), le selezioni virgiliane andranno in trasferta a Pavia, per poi affrontare la favorita Bergamo nel terzo e ultimo turno in programma, a Mantova, il 16 maggio. Passano il turno e vanno in semifinale le prime classificate di ciascuno dei tre gironi e la migliore seconda.

Coppa Faveri Juniores

Oggi si gioca la gara dei quarti Union Team-Atl. Castiglione (ore 20). La vincente affronterà in semifinale il San Lazzaro. Domani Asola-Suzzara (20.30) e Castellana-Porto (20).