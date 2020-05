Calcio alla playstation – Torneo #eSerieD: Mantova, poker all’Ostia e terzo posto

MANTOVA Il Mantova ha sfruttato benissimo il giorno di riposo nel campionato virtuale #eSerieD. Ieri, alla ripresa delle ostilità, la playstation biancorossa ha rifilato un perentorio 4-1 all’Ostia Mare, infliggendo ai romani la prima sconfitta nel torneo. Gran protagonista il fratello d’arte Simone Scotto, reclutato come rappresentante dei tifosi e autore di una doppietta. Degli habituè Emanuele Anastasia ed Edoardo Cerani le altre due marcature virgiliane.

Grazie a questo successo, il Mantova occupa il terzo posto in classifica con 13 punti (4 vittorie, 4 pari e una sola sconfitta) dietro solo alla Torres, che è rimasta l’unica squadra imbattuta (6 centri su 6), e alla Turris.

Oggi nuovo scontro al vertice per Anastasia e compagni: alle 14.30 affronteranno il Taranto, appaiato in classifica ai biancorossi e reduce dal 2-1 al Trastevere.