Pallavolo serie A1 f – Vbc ancora in corsa per i play off

Cremona La Vbc batte in quattro set Vallefoglia e rimane in corsa per i play off quando rimane ancora un turno di campionato per completare la regular season. Le rosa si giocano tutto nell’ultima trasferta di Chieri, anche se non basterà vincere da tre punti. Dovrà aspettare di sapere i risultati di Roma, Pinerolo e della stessa Vallefoglia che devono conquistare un punto per accedere ai play off. Probabile che a decidere sia, a parità di numero di vittorie, il quoziente set che parrebbe favorevole alle rosa. Dopo il penultimo posto del girone di andata Perinelli e compagne possono continuare a sperare grazie al successo con Vallefoglia. Il 3 a 1 finale è il frutto di una gara in salita ma, dopo aver perso il primo set, la Vbc ha cambiato marcia e è andata sicura verso la vittoria con una prestazione di spessore in battuta e in attacco. Trascinata dall’ottima regia di Hancock e dalla vena in prima linea di Smarzek e Lee e in seconda linea di un’ottima De Bortoli, premiata come Mvp del match. Strada facendo la formazione di Pistola si è persa sotto i colpi di una determinata Vbc che non ha avuto, dopo aver raggiunto la parità sull’1 a1, grossi problemi per aggiudicarsi i tre punti che la tengono agganciata al treno dei play off. Tutta la gioia di Chiara De Bortoli a fine partita: “ Ci continuiamo a togliere un po’ di sassolini dell’andata. Siamo rimaste serene dopo aver perso il primo set, continuando a fare il nostro gioco e andando a prenderci la vittoria”.

Sergio Martini

Vbc Trasporti Pesanti-Vallefoglia 3-1 (21-25, 25-19, 25-12, 25-16)

Vbc: Hancock 3, Smarzek 26, Lohuis 11, Manfredini 5, Lee 21, Perinelli (K) 10, De Bortoli (L), Cagnin 2. Non entrate: Avenia, Colombo, Edwards, Faraone (L), Obossa. All. Pintus-Moroni.

Vallefoglia: Dijkema, Mingardi 10, Aleksic 8, Mancini 3, Degradi 15, Giovannini 10, Panetoni (L), Kosheleva (K) 1, Grosse-Scharmann, Cecconello 2, Kobzar. Non entrate: Provaroni, Gardini, Ioni (L) . All. Pistola-Petruzzelli.

Durata set: 27′, 30′, 23′, 26′. Tot: 106′.

Spettatori: 1.678