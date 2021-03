Calcio Serie C – Scivolone del Mantova: al Martelli passa la FeralpiSalò (0-1)

MANTOVA Il Mantova perde lo scontro diretto con la FeralpiSalò. Al Martelli è decisiva una papera di Tosi, che al minuto 50 perde l’equilibrio su un cross di Bergonzi e si trascina la palla oltre la linea di porta. Sconfitta immeritata per i biancorossi, che hanno dominato per lunghi tratti il match. Determinante in più di un’occasione il portiere bresciano De Lucia. Il Mantova tornerà in campo mercoledì alle 15 a Ravenna.

La cronaca

Buon pomeriggio dallo stadio “Danilo Martelli”. Il Mantova ospita la FeralpiSalò in un delicato scontro diretto che mette in palio punti pesanti in chiave play off. I gardesani sono sesti in classifica con 50 punti, il Mantova è 12esimo con 43 (ma ha giocato una partita in meno). Assenze pesanti tra i biancorossi: Tozzo, Bianchi, Pinton, Baniya, Militari e Saveljevs. In compenso tornano Ganz (dopo un mese) e Checchi. Seguiremo la partita con aggiornamenti in tempo reale.

MANTOVA-FERALPISALO’ 0-0

MANTOVA: Tosi; Milillo, Checchi, Zanandrea; Zibert (80′ Sane), Lucas (70′ Zappa), Gerbaudo, Silvestro (59′ Cheddira); Guccione, Zigoni (70′ Ganz), Di Molfetta. A disp.: Bertolotti, Vencato, Palmiero, Esposito, Mazza, Panizzi. All.: Troise.

FERALPISALO’: De Lucia; Bergonzi, Legati, Giani, Brogni (87′ Iotti); Hergheligiu (69′ Gavioli), Carraro, Scarsella; Petrucci (56′ Ceccarelli); Miracoli (88′ Bacchetti), Guerra (69′ D’Orazio). A disp.: Liverani, Magoni, Pinardi, Farabegoli, Rizzo. All.: Pavanel.

ARBITRO: Giuseppe Emanuele Repace di Perugia (assistenti: Maiorino di Nocera Inferiore e Arena di Roma)

RETI: 50′ Bergonzi

NOTE: Ammoniti: De Lucia. Calci d’angolo: 20-2. Recupero: 2′ + 5′

MANTOVA-FERALPISALO’ 0-1

Secondo tempo

95′ Finisce qui.

95′ Addirittura 20 i calci d’angolo battuti dal Mantova.

94′ De Lucia miracoloso nel giro di un minuto, in entrambi i casi su tiri di Guccione.

90′ Cinque minuti di recupero.

85′ Sugli sviluppi del 13esimo (!) corner dell’Acm, cross di Zappa e testa di Zanandrea. De Lucia blocca agevolmente.

83′ Il Mantova è riversato nella metacampo gardesana, ma manca sempre l’ultimo passaggio.

80′ Quarta sostituzione nel Mantova: esce Zibert, entra Sane.

75′ Il conteggio dei corner dice 10-2 per l’Acm. Ora Guccione e compagni ci credono.

74′ I biancorossi sembrano essersi ripresi dalla fase di sbandamento.

73′ Occasionissima Mantova!! Gran tiro al volo di Di Molfetta dal limite dell’area, De Lucia devia miracolosamente sulla traversa.

70′ Doppio cambio nel Mantova: escono Lucas e Zigoni, dentro Zappa e Ganz.

65′ Lampo del Mantova: Cheddira prende palla sulla trequarti, appoggia a Guccione, traversone in mezzo per lo stesso Cheddira che si aggiusta la palla ma colpisce debolmente. Nessun problema per De Lucia.

63′ Occasione Feralpi: cross di Carraro dalla destra e colpo di testa del liberissimo Guerra che non inquadra lo specchio. Momento favorevole ai bresciani.

59′ Primo cambio per Troise, che richiama Silvestro e inserisce Cheddira.

56′ Il gol della Feralpi è una doccia gelata per il Mantova, che sembra aver accusato il colpo.

50′ Feralpi in vantaggio in modo rocambolesco. Cross di Bergonzi, Tosi prova a bloccare la palla ma perde l’equilibrio e se la trascina oltre la linea di porta sbattendo la schiena contro il palo.

49′ Mantova vicino al gol con Gerbaudo, che lascia partire un rasoterra dalla lunga distanza. Palla a lato di poco.

Si riparte. Nessun cambio nell’intervallo.

Primo tempo

45′ + 2′ Occasione Mantova: Zigoni di testa manda alto. Finisce qui il primo tempo: meglio il Mantova nella prima frazione, ma la Feralpi ha al suo attivo una traversa di Guerra. A tra poco per la ripresa.

45′ Due minuti di recupero.

42′ Il primo tempo si avvia alla conclusione con il Mantova sempre in avanti.

37′ Il capitano si riprende.

36′ Guccione a terra. In campo il dottor Ballardini e il masseur Croci.

33′ Due corner consecutivi per il Mantova. Sul secondo sta per nascere un’occasione, ma De Lucia anticipa Zigoni in uscita.

24′ Risponde il Mantova. Azione insistita di Zanandrea, il cui diagonale viene respinto. L’azione prosegue, cross di Guccione e Zibert di testa da ottima posizione manda alto.

22′ Squillo Feralpi: una conclusione di Guerra, dopo azione prolungata, scheggia la traversa. La palla torna in campo, nuovo tiro di Petrucci e Tosi si distende per bloccare la sfera.

19′ Insidioso traversone di Guccione, De Lucia è bravo ad anticipare Gerbaudo.

14′ E’ sempre il Mantova a fare la partita.

8′ Già due corner per il Mantova. Buon inizio dei biancorossi.

7′ Rimbalzi irregolari del pallone: il terreno di gioco, innaffiato con i getti prima del fischio d’inizio, si conferma in precarie condizioni.

4′ Il Mantova si fa vedere con un diagonale di Zibert che De Lucia blocca a terra senza affanno.

Squadre in campo. Mantova con maglia bianca, Feralpi in blu. Bella giornata di sole, sono i bresciani a battere il calcio d’inizio. Si comincia.