Calcio a 5 Serie A – Taurisano: “Saviatesta, credici e rialzati!”

MANTOVA La vittoria in Coppa Divisione non è servita a dare la giusta scossa al Saviatesta. Tornati sul parquet nel fine settimana a Pomezia per la decima giornata di campionato, i biancorossi hanno incassato un’altra sconfitta (5-3), la quinta di fila. «Avevamo approcciato bene la gara – spiega il pivot Alessio Taurisano – riuscendo a passare due volte in vantaggio. Ma nella ripresa ci siamo lasciati andare, subendo quattro gol da palla inattiva. Non siamo più riusciti a reagire. Il risultato ci ha fatto molto male perché era una partita da vincere ma, un po’ per merito loro e un po’ per demeriti nostri, non siamo riusciti nell’intento. In settimana il mister ci ha parlato, abbiamo cercato di risolvere i problemi. Siamo pronti ad affrontare la Came Treviso. Non commetteremo gli stessi errori».

La vittoria manca dal 10 ottobre, nella sfida casalinga con la Sandro Abate. «Dopo tre vittorie di fila, abbiamo affrontato Cosenza, Eboli, Catania e Napoli. A parte la Pirossigeno, le altre tre squadre lottano per i primi posti, con obiettivi diversi dai nostri. Ma ce la siamo giocata con tutti. Ci sono dei dettagli che dobbiamo aggiustare per tornare a fare punti». «Siamo consapevoli di non essere inferiori a nessuno – prosegue Alessio – e che ce la possiamo giocare con tutti. Stiamo attraversando purtroppo un momento difficile: giochiamo bene, ma raccogliamo poco». Venerdì al PalaSguaitzer arriva la Came Treviso per un’altra sfida salvezza: «Mi aspetto una partita entusiasmante – afferma Taurisano – anche loro hanno raccolto poco. Vincerà chi sfrutterà meglio le occasioni. Dovremo subire poco e segnare, continuando a giocare come abbiamo sempre fatto in casa. Vogliamo portarci a casa la vittoria». «Personalmente – conclude il pivot biancorossao – mi sto trovando molto bene con tutti. Ho deciso di venire a Mantova per il progetto allettante. Spero di rimanere anche l’anno prossimo. Il nostro obiettivo è la salvezza. La forza del Saviatesta? Il gruppo, compresi mister e staff tecnico. Spero si aggiusti tutto con qualche vittoria. A partire già da venerdì contro la Came Treviso».

La società intanto è vigile sul mercato per allungare la rosa (venerdì sarà out Cabeca per squalifica), ma deve salutare mister Stefano Ferrari, vice di Milella, costretto a lasciare lo staff per motivi di lavoro.