Calcio a 5 Serie A2 – Saviatesta all’esame Lido di Ostia. Mister Milella: “Non sarà decisiva”

Mantova Testa al campo con uno sguardo al mercato. Per il Saviatesta un mese di dicembre molto intenso, che si è già aperto con il botto. Prima l’addio al veleno di Titon e poi l’arrivo dell’azzurro Donin a cavallo tra la vittoria in Coppa Divisione con l’Italpol e il big match in programma oggi sul campo del Lido di Ostia (ore 17.30). Esame prima della classe per la formazione biancorossa, che affronta l’ennesima trasferta nella capitale a caccia del colpaccio per riaprire i giochi nel giorne. «Gara sicuramente difficile – ha commentato il tecnico del Mantova, Pino Milella – ma non decisiva. Il campionato è ancora lunghissimo, mancano troppe partite. Noi stiamo facendo un buon campionato e vogliamo continuare a migliorarci. Il nostro è un progetto a lungo termine». «Affrontiamo una squadra che fino all’anno scorso giocava in Serie A – prosegue il mister del Saviatesta – ha giocatori forti e non è in testa alla classifica per caso. Ma se giochiamo con determinazione, possiamo dire la nostra. Donin? E’ un giocatore della Nazionale e credo che per Mantova sia un valore aggiunto. Non è facile avere dei giocatori italiani forti in squadra. Io e Cristiano (il ds Rondelli, ndr) lo conosciamo benissimo. Lo abbiamo affrontato ai tempi della C2, aveva 17 anni e si vedeva che era un giocatore di talento. Sono felicissimo che adesso faccia parte di questo gruppo». Sull’addio di Titon, Milella taglia corto: «Nulla da dire. Qui devono rimanere solo i giocatori che hanno voglia di lottare per questa maglia. Conta solo questo. Quanto al mercato, rimaniamo vigili».

Tommaso Bellini

Serie D: Città di Mantova ko

Pesante sconfitta per il Città di Mantova, battuto 0-5 in casa dalla bergamasca Metalscatola, seconda in classifica, nella 10ª giornata di campionato. Era l’ultimo impegno dell’anno per i virgiliani, che osserveranno il turno di riposo nel turno conclusivo del girone d’andata.