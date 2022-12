Pallavolo serie B m – Il Gabbiano insegue la nona perla. Asolarem, che derby. E’più per il tris

Mantova Si gioca oggi la nona di andata nel girone C della serie B maschile. Il Gabbiano Top Team è impegnato a San Mauro Pascoli con il Sab Group Rubicone (ore 17.30, arbitri Pettenello e Fascina di Padova). I romagnoli sono reduci dal ko di Legnago e sono staccati di dieci lunghezze dalla capolista virgiliana. Il divario in classifica è notevole, ma meglio non fidarsi. «Gara non facile quella che ci attende – dichiara il diesse Stefano Melli – I romagnoli ce la metteranno tutta per riscattare la battuta d’arresto in terra veronese». Incerti Lanzara e Lorenzi, ancora indisponibile Ferrari Ginevra.

Dal canto suo la Kema Asolaremedello è impegnata a Montichiari (ore 21, arbitri Spitaletta di Firenze e Tizzanini di Lucca) nell’atteso derby con la Tonoli nyfill. Nelle fila del sestetto del Chiese vi sono diversi ex ed è una sfida fra compagini che vantano gli stessi 14 punti, oltre ad essere entrambe neopromosse in serie B. «Siamo attesi da una gara molto dura – spiega il vice Luca Mutti – Dovremo giocare al meglio delle nostre possibilità. Essendo un derby è impossibile fare pronostici».

Infine l’E’più di Alberto Panciroli e Giordano Gualerzi sarà impegnato al PalaFarina (ore 18.30, arbitri Magnino di Perugia e Federica Grasso di Ragusa) contro il Querzoli Forlì, già avversario nella scorsa stagione e vice leader a sette lunghezze dal Gabbiano. «I due successi di fila con Legnago e San Martino in Rio hanno rilanciato la squadra – afferma Valeriano Rossi, presidente del team viadanese – Il confronto con i romagnoli non è facile, ma speriamo che la squadra se la giochi». Assenti Alessandro Chiesa e Colella, Bertoli non è al top ma c’è ed è importante che Bartoli ripeta l’ottima prova di San Martino in Rio.