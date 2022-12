Basket serie A2 f – Il MantovAgricoltura tenta il colpo con la quotata Udine

San Giorgio Archiviate le due vittorie esterne nelle ultime due giornate, il MantovAgricoltua San Giorgio ritorna a giocare nel campo amico del PalaSguaitzer contro le temibili friulane della Women Apu Libertas School Udine (ore 20.30).

La formazione allenata da coach Riga ha sino ad ora inanellato ben sette vittorie in otto gare giocate: l’unica macchia, in un percorso di altissimo profilo, è stata la sconfitta della prima giornata contro il Sanga Milano. Una partita che dunque si presenta complessa per la squadra di Stefano Purrone, che vorrà provare a proseguire nella linea positiva, ma non dovrà dare per scontato nulla contro la vicecapolista. Giulia Togliani, playmaker mantovana, ha commentato l’ultimo impegno contro Ponzano: «E’ stata una partita molto tosta sia dal punto di vista mentale sia fisico. All’inizio ci siamo fatte sorprendere un po’ dalla loro fisicità, ma siamo state brave a reagire e a portare a casa questi due punti fondamentali». La sfida odierna sarà importante sotto vari punti di vista: «La partita contro Udine è un altro tassello per vedere a che punto siamo della nostra crescita. Inutile dire che è una gara molto importante, anche perché Udine viene fa 7 vittorie consecutive ed è in piena fiducia. Conosco molte ragazze nella squadra avversaria, coach Massimo Riga compreso, del quale ho molta stima. So che gli piace tenere molto alti i ritmi della squadra e sono sicura che ha costruito un team per poterlo fare. Dovremo cercare di pareggiare la loro intensità, entrare subito in partita e fare una gara molto solida sia dal punto di vista mentale sia fisico». Avvicinandosi alla fine dell’anno solare e quasi alla fine del girone d’andata, è già possibile provare a delineare un bilancio provvisorio, con le consapevolezze guadagnate sino ad ora: «In questa stagione stiamo continuando a crescere, partita dopo partita. È un campionato ancora più tosto dei precedenti perché il livello e la competizione si sono alzati ancora di più. Lo sappiamo e cerchiamo ogni giorno di migliorare in campo». Le individualità sono importanti, ma ancora una volta il gruppo è il valore aggiunto di questa formazione: «Adoro la mia squadra e ogni mia compagna. Dalla loro dedizione in campo al loro altruismo. Siamo davvero un bel gruppo e piano piano stiamo cercando di unirci ancora di più senza avere momenti di stand-by». La gara sera sarà trasmessa sul canale YouTube societario a partire da pochi minuti prima della palla a due.

La nona giornata: Bolzano-Posaclima Ponzano; Interlocks Vicenza-Ecodent Alpo; Ponte Casa d’Aste Sanga Milano-Limonta Costa Masnaga; Trieste-Carugate; Podolife Treviso-Castelnuovo Scrivia; MantovAgricoltura-Udine; Logiman Broni-Alperia Basket Club Bolzano.

La classifica: Castelnuovo Scrivia, Il Ponte Casa d’Aste Sanga Milano punti 16; Womenapu Delser Crich Udine 14; Limonta Costa Masnaga, Logiman Broni, San Giorgio Mantovagricoltura 10; Podolife Treviso 8; Trieste, Alperia Basket Club Bolzano 6; Acciaierie Valbruna Bolzano, Dimensione Bagno Carugate, Posaclima Ponzano 4, Ecodent Alpo 2, Velcofin Interlocks Vicenza 0.