Calcio Serie C – Mantova, primo ko al Martelli: la Juve U23 passa 1-0

MANTOVA Prima sconfitta casalinga per il Mantova, che al Martelli cede 1-0 alla Juventus Under 23. Prestazione incolore, quella dei biancorossi, che troppo poco hanno fatto per rimediare al gol subìto da Miretti al 57′ sugli sviluppi di un calcio di rigore parato da Tosi allo stesso giocatore bianconero. Unica nota positiva: il ritorno degli ultras al Martelli con tifo incessante dal 1′ al 90′. Il Mantova tornerà in campo domenica prossima alle 14.30 a Seregno.

La cronaca

Buon pomeriggio dallo stadio Martelli. Terza partita in una settimana per il Mantova, che ospita l’Under 23 della Juventus e cerca altri punti preziosi per la propria classifica. Lauro deve fare a meno dello squalificato Paudice e dell’infortunato Pedrini. La Juve, allenata da Zauli, ha un punto in meno dei biancorossi (6 contro 7) ed è reduce dalla sconfitta casalinga con la Giana Erminio. Seguiremo la partita con aggiornamenti in tempo reale.

MANTOVA-JUVENTUS U23 0-1

MANTOVA Tosi; Esposito, Pilati, Milillo, Darrel (46′ Vaccaro); Messori (61′ Bertini), Bucolo (61′ Zibert), Gerbaudo; Guccione, De Cenco (39′ Piovanello), Zappa (71′ Silvestro). A disp.: Marone, Bianchi, Checchi, Rihai, Pinton, Panizzi, Fontana. All.: Lauro.

JUVENTUS U23 Israel; Akè, De Winter, Poli, Anzolin; Miretti, Leone, Sersanti (70′ Zuelli); Soulè (83′ Pecorino), Sekulov (59′ Iling); Cudrig. A disp.: Garofani, Raina, Leo, Stramaccioni, Riccio, Compagnoni, Palumbo, Barbieri, Chibozo. All.: Zauli.

ARBITRO Marco Emmanuele di Pisa (assistenti: Dell’Olio e Di Maio di Molfetta)

RETI 57′ Miretti

NOTE Ammonito: Darrel, Anzolin, Vaccaro, Soulè, Pilati. Calci d’angolo: 1-4. Recupero: 2′ + 3′

Secondo tempo

93′ Finisce qui.

90′ Tre minuti di recupero.

87′ Fiammata biancorossa. Zibert crossa per Guccione, colpo di testa del capitano, palla alta.

86′ Il Mantova non dà segnali di vita. Juve padrona del campo.

85′ Altra occasione Juve. Stavolta è Cudrig a centrare l’incrocio dei pali con un potrente diagonale.

79′ Gran botta di Miretti dal limite dell’area, Tosi si supera e alza in corner.

76′ Incursione di Piovanello in area, spalla a spalla con un difensore juventino e il biancorosso cade a terra. L’arbitro fa proseguire.

71′ Quinto e ultimo cambio per Lauro, che richiama Zappa ed inserisce Silvestro.

69′ Piovanello avanza, passa a Zappa che mette dentro per Zibert, ma Israel esce e blocca in tuffo.

66′ Il Mantova non cambia passo. Troppo debole la reazione dei biancorossi.

61′ Escono Bucolo e Messori, entrano Zibert e Bertini.

60′ Rasoterra di Guccione da fuori area, debole e centrale. Il Mantova prova a reagire.

57′ Juve in vantaggio. Miretti si fa respingere il tiro dal dischetto da Tosi, ma poi si avventa sul pallone e ribatte in rete.

56′ Rigore per la Juventus per atterramento di Akè ad opera di Vaccaro.

53′ Nessuna emozione in questa prima fase della ripresa.

46′ La ripresa comincia con una novità in casa biancorossa: esce Darrel, entra Vaccaro.

Primo tempo

45′ + 2′ La Juve chiude in avanti il primo tempo. Squadre negli spogliatoi sullo 0-0. A tra poco per la ripresa.

45′ Occasione Juve! Cudrig, smarcato in area, prova il diagonale ma Tosi respinge alla grande. Due minuti di recupero.

39′ Lauro già costretto alla prima sostituzione: De Cenco esce acciaccato, al suo posto Piovanello.

36′ Cori di rivendicazione dalla curva Te: “Noi non siamo la succursale” (del Verona, ndr)

35′ Bella palla di Messori per Gerbaudo, che controlla male e viene anticipato dal portiere juventino.

31′ Tiro cross di Guccione dalla destra, Israel blocca a terra.

28′ Primo corner per il Mantova. Zappa dalla bandierina, la difesa bianconera allontana.

25′ Soulè ci prova dal limite dell’area, palla alta.

21′ Gerbaudo reclama un rigore, ma l’arbitro fischia un fallo di mano dello stesso centrocampista biancorosso.

20′ Poche emozioni in questi minuti. La Juve ha allentato la pressione, ma il Mantova non riesce a rendersi pericoloso.

15′ Bianconeri più pimpanti in questa prima fase.

14′ Ancora Juve in avanti con Cudrig, Milillo devia in corner.

13′ Della battuta della punizione si incarica Soulè. Bel tiro con palla alta di poco.

11′ Prima ammonizione del match: è per Darrel, che interviene energicamente su Akè pronto al cross sulla destra. Punizione per la Juve.

10′ Tosi in uscita fuori dall’area anticipa Cudrig e calcia lontano.

8′ Punzione di Zappa dalla destra, colpo di testa di Gerbaudo fuori misura.

5′ La Curva Te è tornata a riempirsi e a cantare.

3′ Buona Juve in fase di palleggio.

Mantova in maglia bianca con banda rossa, Juve in nero. I virgiliani hanno battuto il calcio d’inizio. Si comincia.

Splende il sole al Martelli, in attesa dell’ingresso delle due squadre. In tribuna, tra gli altri, Boninsegna e tre indimenticabili protagonisti del Mantova di Lori: Notari, Poggi e Caridi.