Vittima di violenze domestiche da anni denuncia il marito ai Carabinieri che lo arrestano

MANTOVA Lo scorso 12 gennaio a seguito di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Mantova, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Mantova hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere richiesta dalla Procura della Repubblica di Mantova ed emessa dal Giudice per le indagini preliminari nei confronti un soggetto italiano – attualmente in carcere in attesa di interrogatorio da parte del GIP – ritenuto dalla Pubblica Accusa responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e violenza privata.

I militari avevano dato avvio alla procedura del cosiddetto “codice rosso” dopo una chiamata di intervento relazionando all’Autorità Giudiziaria i fatti e, delegati della stessa, in brevissimo tempo, avevano svolto ulteriori accertamenti potendo così ricostruire i fatti.

“Se sei vittima di atti persecutori o di qualsiasi forma di violenza fisica o psicologica, non sopportare più: i Carabinieri possono aiutarti. Chiama il numero 112 oppure recati presso la caserma più vicina. Noi #PossiamoAiutarvi”.