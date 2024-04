Powerchair hockey – I Warriors Sabbioneta mettono in bacheca il primo trofeo internazionale

Sabbioneta I Macron Warriors Sabbioneta mettono in bacheca il loro primo trofeo internazionale e lo fanno grazie ad una prestazione incredibile. I guerrieri rossoblù si sono aggiudicati il “Pilsen Powerchair Open” che si è disputato nel weekend pasquale a Pilsen, in Repubblica Ceca. Una prestazione impeccabile, quella della squadra mantovana, che ha travolto ogni avversario che ha incontrato, alzando alla fine il meritato trofeo.

I numeri parlano chiaro: 102 gol realizzati e solo 8 subiti, che hanno consentito, oltre alla vittoria finale, di far premiare Leonardo Catania come miglior marcatore del torneo e Youssef Ali come miglior portiere della manifestazione. Un successo di gruppo che premia il lavoro di questo club e dei suoi giocatori che stanno dimostrando di essere una delle realtà più importanti, in questo momento, del movimento del powerchair hockey nel nostro Paese. In campo, oltre alla capacità realizzativa e tecnica della squadra, si è vista una grande armonia e sintonia tra tutti i giocatori, tecnici e staff.

I due giorni di manifestazione a Pilsen hanno lasciato spazio anche ad un aspetto molto importante, ovvero quello della condivisione dell’esperienza tra tutti i giocatori provenienti da varie parti di Europa. Per i Macron Warriors anche un momento particolare con l’incontro e il gemellaggio con il Viktoria Plzen, club di calcio cittadino, con il quale i rossoblù condividono lo stesso sponsor tecnico e anche lo stesso colore delle maglie sulle quali spicca il Macron Hero.

«Sono felice, ovviamente. È un grande risultato per noi e per la nostra storia – ha commentato il coach Fabio Merlino -. E’ stata un’esperienza molto intensa. Ho visto una squadra unita, compatta, sia in campo che fuori. Abbiamo giocato davvero bene e meritato questo successo. I ragazzi hanno dato il massimo e sono veramente soddisfatto della prestazione del collettivo, oltre che felice per i premi assegnati a Catania e Ali. Abbiamo trascorso un weekend bellissimo e devo ringraziare gli organizzatori del Pilsen Powerchair Open per averci supportato al meglio in questi giorni. Bellissimo anche l’incontro con il club del Viktoria Plzen, ora nostri ‘gemelli’! Inoltre, un grande grazie a tutto il nostro staff impareggiabile come sempre».