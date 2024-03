Calcio Coppa Lombardia – Lo Sporting si arrende ai calci di rigore: passa il Badalasco (6-7)

GOITO Stavolta la lotteria dei rigori non porta bene allo Sporting, che colleziona un altro 0-0 anche nel ritorno col Badalasco e poi si deve inchinare nei tiri dagli undici metri. Saranno dunque i bergamaschi ad accedere alla finalissima di Coppa di Prima. Un vero peccato per la compagine goitese, che ha giocato una grande partita, tenendo il pallino del gioco ma non è riuscita a concretizzare. Nel primo tempo i bergamaschi si costruiscono la prima chance all’8’ con Merizio: il suo tiro scheggia il palo esterno. Al 25’ i padroni di casa rispondono con un tirocross di Rasini, sul quale il portiere ospite è attento e non si fa ingannare, e nel finale di frazione con Forgione che però non riesce a mettere dentro (40’). Nel secondo tempo fuori Alberini per infortunio, dentro Beduschi, ma il canovaccio non sembra cambiare. Gli ospiti riescono a difendersi molto bene, attaccando di rimessa, come al 60’ con Pesenti: Bignardi non si fa sorprendere. Da qui in poi solo Sporting: prima Guernieri al 75’, poi Rasini (83’) vengono murati dal portiere, ancora protagonista sull’occasionissima del 94’ (punizione di Beduschi). La gara finisce lì e i tiri dagli 11 metri però sono stregati. I primi 6 per parte non li sbaglia nessuno, poi sbagliano Cabroni, Mortara e Sarpong, come i loro dirimpettai orobici. Poi Mezzacapo segna e chiude i conti.