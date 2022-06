Calcio Seconda Categoria – Buoli (Rapid): “Festeggio i 40 anni con un’altra promozione”

RIVAROLO MANTOVANO Con il successo di mercoledì sera a Castel Mella, e grazie al secondo posto con 69 punti nel girone K che la pone al top nella graduatoria dei ripescaggi, la Rapid United è già certa di salire in Prima Categoria, indipendentemente da come finirà la gara di domani contro il Leffe. L’ennesima promozione che finisce nel ricco palmarès di Andrea Buoli, il quale può così festeggiare nel migliore dei modi i 40 anni da poco compiuti. 40 anni e non sentirli, se è vero che il bomber (suo il primo gol dei blues nell’ultimo match) si è già accordato con la società per la prossima stagione. Cresciuto nelle giovanili della Cannetese, Andrea ha militato nell’Asola in tre diverse parentesi, poi ha vestito le maglie di Leoncelli, Casalese, Castellucchio, Sporting Club e Casalromano. La stagione post Covid nella Rapid United gli ha regalato una seconda giovinezza impreziosita da 15 gol in campionato, la rete che ha sbloccato il risultato a Castel Mella e, appunto, un’altra promozione da inserire nel curriculum. Ma non finisce qui.

«La voglia di continuare a giocare è tanta – assicura Buoli – e qui mi trovo bene. Ho già fatto due chiacchiere col mister, ma ora dobbiamo pensare a finire bene la stagione: l’ultima partita col Leffe la giochiamo in casa e davanti al nostro pubblico, ci teniamo a vincerla. Promozione certa? Mi fido di chi ha fatto i calcoli (anche perdendo, la Rapid sarebbe 11esima in graduatoria con 13 posti a disposizione, ndr), nel caso ce la siamo meritata. Ma, come dicevo, vogliamo battere il Leffe e festeggiare con una vittoria. Sarebbe il modo migliore per cancellare la delusione per non aver vinto il campionato, nonostante abbiamo battuto in entrambi gli scontri diretti la Leoncelli, che ci ha beffato per un punto. L’ultimo mese non è stato facile: non giocavamo una partita ufficiale dal primo maggio e tenere alta la concentrazione è stato complicato. Ci siamo allenati bene, ma ci mancava il ritmo partita. Tuttavia abbiamo affrontato la sfida di Castel Mella alla grande, soprattutto nel primo tempo (chiuso avanti 5-0, ndr), poi c’è stato un calo nella ripresa, tutto sommato comprensibile, ma siamo riusciti a spuntarla. E ora – ribadisce Buoli – vogliamo chiudere in bellezza davanti al nostro pubblico battendo anche il Leffe».