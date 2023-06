Calcio dilettanti – Allenatore che vince non si cambia: le mantovane puntano sull’usato sicuro

Mantova C’è una sfilza di “c” nella casella degli allenatori. Dove “c” sta per confermato. Quasi tutte le big mantovane hanno infatti rinnovato la fiducia ai tecnici della passata stagione, anche se non mancano eccezioni importanti. Le vedremo. Evidentemente l’usato sicuro offre ampie garanzie. Il Castiglione prosegue dunque con Esposito al timone, anche perchè la squadra rossoblù quest’anno ha saputo abbinare risultati e bel gioco. Ed ha sfiorato la promozione in Serie D. Cobelli è partito con un bel fardello sulle spalle: doveva riportare la Castellana in Eccellenza. Missione compiuta, non senza momenti complicati in cui la sua panchina ha pure scricchiolato. Per cui la conferma, annunciata ma non ancora ufficiale, è più che meritata. L’Asola e mister Franzini sono un connubio da sempre vincente. Il Kaiser ha riportato la squadra biancorossa ai fasti del recente passato, quando fu sempre lui a condurla dalla Prima Categoria all’Eccellenza. La conferma è arrivata che il campionato era ancora lungi dal finire. Jacopetti, invece, un sostituto per se stesso, al San Lazzaro, l’ha cercato, ma continuerà nel doppio ruolo di allenatore e direttore sportivo visto che Petrozzi ha declinato l’offerta. Quest’ultimo è appunto una delle rare eccezioni. In due anni ha portato l’Union Team dalla Seconda in Promozione, sembrava intoccabile, ma la fusione col Marmirolo ha provocato uno strappo. I motivi del divorzio non sono chiari – il tecnico era stato confermato, poi si è dimesso -: ha deciso di prendersi un anno sabbatico. L’altro disoccupato di lusso è Artoni, nonostante abbia realizzato l’impresa di salvare il Suzzara. I tifosi ne hanno chiesto a gran voce la conferma, ma gli americani della Soccer Universities, nuovi soci di maggioranza del club, hanno idee diverse: staff tecnico e mezza squadra, a quanto pare, li portano loro.

Gli allenatori di Prima Categoria sono tutti confermati. L’unica “n” (nuovo) lo è fino ad un certo punto visto che Bizzoccoli alla Governolese ci è arrivato lo scorso dicembre e di Mutti era spalla e consigliere, anche se non è riuscito ad evitarne la retrocessione. Tutti confermati, dicevamo, compresi ovviamente i neopromossi Ciccone (Villimpentese) e Negrini (Poggese). Perchè allenatore che vince non si cambia, tipo Tarantolo al Pegognaga e Galati alla Rapid Viadana, a meno che non sia lui a farsi da parte, come è accaduto in casa Atletico Castiglione con Vaccari che ha passato il testimone a Rastelli. Rimangono infine da assegnare le panchine di Casaloldo, Sermide, Casteldariese e S.Egidio S.Pio X.