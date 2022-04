Covid: 422 nuovi casi. Oltre 10mila in meno di un mese

MANTOVA Sono 422 i nuovi casi di Covid registrati oggi nel Mantovano, per un numero complessivo di oltre 110mila contagi da inizio pandemia. In questo caso va sottolineato anche che in meno di un mese nella nostra provincia si sono registrati già più di 10mila nuovi contagi, per una media di circa 370 nuovi casi al giorno. Resta quindi alta anche la percentuale di tamponi positivi su media mobile a 7 giorni, che per il Mantovano è del 15,6%, superiore a quella regionale anche per la crescita giornaliera.