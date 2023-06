La Solferino Rally Pecso festeggia l’ennesimo successo di Mattia Zanini nel Formula Driver

Solferino Ennesima vittoria di categoria per Mattia Zanini nel Formula Driver di Busto Arsizio. Il pilota della Solferino Rally Pecso, a bordo della propria Citroen Saxo VTS, ha sbaragliato la concorrenza confermando la leadership di campionato. Sulla pista di autocross di Veronella, noie meccaniche hanno relegato Arnaldini e Savazzi nelle retrovie, mentre i rientranti Codarin (Punto KIT) e Bianchi (112 Proto) hanno concluso quinto e terzo nelle rispettive classi. Al Rally delle Valli Ossolane, il copilota Treccani è giunto secondo di classe A6 con la Peugeot 106 leggendo le note al piemontese Caveglia, mentre l’equipaggio Zorzi-Croda ha portato la Skoda Fabia R5 in 16esima posizione assoluta. Nel prossimo weekend, il driver di Solferino, sceso dalla potente trazione integrale degli asfalti ossolani, sarà al via con la “tutto avanti” Peugeot 208 R2B del Rally di San Marino valevole per il Campionato Italiano Rally Assoluto. Ritorno in auto dopo un anno di stop per il coequiper mantovano Cristian Darchi che, assieme al comasco Riccardo Ambrosetti, a bordo delle piccola Suzuki Samurai, prenderà parte al Rally di Grecia Offroad valevole per il campionato europeo fuoristrada.