Calcio dilettanti – Big match a porte aperte in Coppa: Castiglione-Gove e Suzzara-Marmi

MANTOVA Si giocano a porte aperte, dopo l’ordinanza della Regione che ha dato il via libera, due partite di cartello del weekend di Coppa. E si tratta di partite che potrebbero richiamare un buon pubblico, dei grandi classici del nostro calcio dilettantistico.

In Eccellenza al Lusetti si gioca il derby Castiglione-Governolese. Entrambe le squadre devono riscattare le sconfitte d’esordio, rispettivamente con Bedizzolese e Carpenedolo. Favoriti della vigilia gli aloisiani, con il recupero di quasi tutti gli infortunati a parte Chiarini, che ne avrà ancora per un po’.

Acciaccati bomber Maccabiti e anche Salomoni, che comunque dovrebbero essere della partita. Intanto la società aloisiana annuncia l’ingresso nello staff tecnico di Alessandro Capelli, che svolgerà il ruolo di osservatore per conto del manager Gianluca Manini. «Finalmente si torna a respirare un po’ di calcio vero – commenta l’allenatore aloisiano -, mi auguro che, pur con tutte le misure di sicurezza, ci siano tante persone a seguirci sugli spalti. Tornare a vedere il calcio significa riprendere un pezzo di vita».

«Saremo un po’ in emergenza – afferma il tecnico della Governolese Matteo Fattori -, abbiamo recuperato qualche giocatore, ma alcuni li preserveremo in vista del campionato, per evitare ricadute. Sotto l’aspetto fisico siamo ancora un po’ indietro, la vera Governolese la vedremo tra un mesetto. Adesso c’è da soffrire, incontreremo squadre attrezzate contro le quali dovremo lottare, senza abbatterci in caso di risultati negativi».

La squadra dei Pirati potrebbe vedere ancora qualche entrata: aggregato alla rosa c‘i sarebbe c’è l’esterno ex Marmirolo Mirko Imperatrice.

La partita del Lusetti sarà comunque trasmessa in diretta facebook come annunciato nei giorni scorsi dalla società aloisiana.

Si giocherà all’Allodi la partita di cartello in Coppa di Prima tra Suzzara e Marmirolo: i bianconeri dovranno rinunciare all’acciaccato Carlini. Ma i due allenatori, in linea di massima, cercheranno di nascondere le proprie soluzioni tattiche in vista della partita che conta davvero, ossia quella della prima di campionato, che vedrà un replay del match odierno.

«Mi aspetto una gara equilibrata – afferma il tecnico delle zebre Alessandro Mutti -, faremo ruotare i giocatori provando delle soluzioni tattiche che ci saranno utili nel corso del campionato».

Giocheranno a “nascondino” anche i neroverdi: «Qualche acciaccato c’è, per la Coppa risparmieremo qualcuno – rivela il direttore sportivo neroverde Marco Dalmaschio -, abbiamo una rosa ampia che ci può consentire questo, valuteremo attentamente le situazioni». Fuori l’acciaccato Cavallaro, mentre deve scontare una squalifica Zancoghi. Hanno lasciato la squadra neroverde Matkovic e Bottoli.