Tennis tavolo Serie A1 femminile – Prima vittoria della Brunetti: 4-0 in casa del Muravera

CAGLIARI La spedizione in Sardegna della Brunetti è cominciata bene. Nel recupero della prima giornata della serie A1 femminile, le campionesse d’Italia hanno conquistato la prima vittoria stagionale, prevalendo per 4-0 sul fanalino di coda Muravera.

Nel team goffredese ha esordito la fuoriclasse taipeana Chen Szu-Yu (numero 23 al mondo) e non ha lasciato scampo alla belga Lisa Lung.

Nel secondo singolare, la romena Bernadette Szocs ha avuto il suo bel da fare per battere la 17enne azzurrina Miriam Carnovale. L’atleta di casa è scattata sul 4-1, è stata ripresa (4-4) ed è ripartita (7-4). Dal 7-6 è andata a prendersi, con pieno merito, il primo set. Dopo il cambio di campo, Szocs ha avuto un avvio travolgente (6-0) e non ha mai rischiato. Nel terzo parziale Carnovale è tornata alla carica (4-2) ed è sempre rimasta in testa, fino a procurarsi quattro set-point (10-6). La romena li ha annullati tutti, ne ha ottenuto uno (11-10) e lo ha sfruttato. Ha continuato a macinare punti (7-2), ma la sua giovane avversaria ha recuperato (5-7), come subito dopo da 5-9 a 7-9, prima di cedere all’ultimo strappo della castellana.

In rimonta anche il successo di Gaia Monfardini su Valentina Roncallo, che ha dominato il primo set. Nel secondo è stata la portacolori della Brunetti ad andare in fuga (8-2) e a prevalere per distacco. Nella terza frazione Monfardini è uscita nella seconda parte (8-5), è stata riavvicinata (9-8) e ha messo a segno gli ultimi due punti. Nel quarto set, Gaia ha riprovato lo schema e Roncallo l’ha agganciata sul 9-9. I due scambi conclusivi hanno ancora una volta sorriso alla ragazza della Brunetti.

Maria Dolgikh ha sostituito Chen Szu-Yu nel quarto match e con il suo gioco difensivo ha messo in profonda crisi Lung, che ha retto nelle fasi iniziali del primo (4-4) e del secondo set (3-4), per poi calare nettamente. Nel terzo, al break di 7-1 per la russa della Brunetti, la belga di casa ha replicato blandamente (7-3), prima di arrendersi.

La Brunetti tornerà in campo oggi a Cagliari (ore 18) per giocare l’anticipo della quinta giornata contro il Quattro Mori, reduce dall’impresa messa a segno in Champions League con il 3-1 ottenuto in casa del Berlin eastside.

«Il Muravera ha buone atlete – commenta il gm Franco Sciannimanico – ma quando siamo al competo, con tutte le straniere, è difficile batterci. Buona prova delle nostre ragazze, che giocheranno subito un’altra sfida qui a Cagliari col Quattro Mori, formazione di altra caratura con atlete fortissime come Dragoman e Plaian. Io, comunque, mi aspetto un’altra vittoria».