Calcio dilettanti – Il Sermide recupera con la Sanmartinese. Cerlongo in Coppa col Pozzolengo

Mantova Settimana intensa per il Sermide, atteso da tre impegni ravvicinati tra campionato e coppa. Il primo appuntamento è in programma questa sera alle 20.30, quando la formazione biancoblù ospiterà la Sanmartinese nel recupero del 16esimo turno di campionato. Sabato, invece, sarà la volta dell’anticipo interno contro la Virtus Cibeno, mentre mercoledì prossimo il Sermide tornerà nuovamente in campo, sempre in casa, per affrontare la Libertas Ghepard Bologna negli ottavi di finale della Coppa Emilia. «Meglio pensare a una gara per volta – è l’invito del presidente Massarenti -. Testa al derby con la Sanmartinese, una sfida sentita da entrambe le squadre, anche perché in campo ci saranno diversi ex. Noi faremo il possibile per sfruttare il fattore campo, un aspetto che vogliamo capitalizzare anche nella sfida di sabato contro la Virtus Cibeno. Abbiamo tutti gli effettivi disponibili e scenderemo in campo con l’unico obiettivo di portare a casa la vittoria. Una volta archiviati questi due confronti di campionato, potremo poi pensare alla Coppa. Affrontare la Ghepard sarà un’altra sfida impegnativa, ma teniamo molto a questa competizione e vogliamo proseguire il nostro cammino. Avremo tempo e modo per concentrarci su quel match, prima viene la Sanmartinese». L’ambiente è carico e la squadra pronta a dare il massimo in una settimana che potrebbe rivelarsi decisiva per il prosieguo della stagione.

Lo Juniors Cerlongo scende in campo questa sera alle 20.30 per gli ottavi di finale della Coppa Lombardia di Terza Categoria, primo turno della fase regionale, ospitando il Pozzolengo. I bresciani, che militano nel Girone A della loro provincia, hanno 23 punti e navigano a metà classifica. Entrambe le squadre arrivano da vittorie convincenti in trasferta: il Cerlongo ha battuto 3-1 l’Union Colli Morenici, mentre il Pozzolengo ha superato 4-1 l’Atletico Bassano. E’ una gara secca, in caso di parità al 90’, si andrà subito ai rigori. «Sarà una sfida dura – avverte mister Dalzini -. Loro sono in forma e hanno vinto tre partite di fila, oltre alla Coppa Brescia. Noi daremo il massimo, gestendo le energie in vista della sfida di domenica contro la capolista Moglia». Rientrano Rebecchi e Regattieri dopo la squalifica scontata in campionato.