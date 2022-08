Calcio dilettanti, le amichevoli – Suzzara, Castellana e Governolese battute di misura. Tris del San Lazzaro al Porto

Mantova Sconfitta di misura (2-3)per la Governolese nel test al Vicini con la Primavera del Mantova: se i ragazzi di Abbruscato sono andati in gol con Castellani, Trentini, Pignata, i Pirati hanno risposto con Solci e Omoregie. Mister Giuseppe Manarin commenta così il test «Con tante defezioni abbiamo fatto una buona figura, sono soddisfatto della prestazione specialmente dei giovani, ai quali ho dato spazio nella ripresa. Noi ci siamo ben difesi, segnando con Omoregie e Solci. Nonostante pochi giorni di preparazione, il lavoro inizia a vedersi. Attendiamo comunque il rientro degli assenti».

Cede alla distanza il Suzzara, che contro il Boretto parte subito forte, poi sente il peso dell’intenso lavoro programmato da mister Bizzoccoli (allenamento anche ieri mattina) e viene rimontato dagli emiliani. Finisce 1-2. Al 4’ zebre subito in vantaggio con una sgroppata di Akinbinu che va dritto in porta e batte il portiere Zovi. Al 14’ Mazzocchi sfiora il raddoppio con un’altra grande azione. Ma al 29’ Ennamli ristabilisce la parità, smarcandosi dopo un gran bel passaggio di Randazzo. Il numero 9 ospite segna anche il gol decisivo con un gran tiro da fuori area (52’) sorprendendo Gecchele, portiere in prova, così come il centrocampista ex Gonzaga Boukal. Al 56’ ci prova Guastalla, ma Bonini para. Il Boretto potrebe triplicare al 78’ però il colpo di testa di Gueye su punizione di Cabras si infrange sulla traversa.

Piuttosto rimaneggiata anche la Castellana, trafitta nel finale dalla Bedizzolese (decide Scidone) nel test contro i granata di Eccellenza.

Il San Lazzaro al Migliaretto batte 3-1 il Porto. Nel primo tempo tempo i ragazzi Jacopetti a segno con la doppietta di Del Bar, nella ripresa gli ospiti accorciano le distanze con l’ex Gonzaga Touray, quest’ultimo ha anche fallito un rigore. Rasini segna il tris del San Lazzaro, ieri senza Coffani, Azzali, Visentini e Halili. «Nel primo tempo la squadra mi è molto piaciuta – dice Michele Jacopetti -. Nella prima metà della ripresa siamo un po’ calati e il Porto ha accorciato, fallendo anche un rigore. Poi ci siamo ripresi segnando il 3-1. In campionato servirà più costanza». Infine test in famiglia per il Marmirolo davanti ad una trentina di spettatori: i Fucsia hanno battuto i Verdi per 5-2. I gol di Vasaturo (2), Luppi, Bernardo, Connola, Bonora e Guerrini. «Abbiamo testato un po’ tutta la squadra – dice mister Davide Marmiroli – dai giovani agli esperti. Vedo grandi motivazioni e questo è già positivo. Molte assenze, è vero: torneremo a pieno regime solo dopo Ferragosto. Non dobbiamo avere fretta, un passo alla volta».