Basket Serie C Silver – Angelo Pinzi nuovo presidente del Curtatone

CURTATONE Cambio della guardia al vertice dello Junior Basket Curtatone: Claudio Visentini ha lasciato la poltrona di presidente ad Angelo Pinzi al termine di una stagione che ha visto il team dell’Eremo ben figurare nel campionato di C Silver, sotto la conduzione tecnica di Stefano Trazzi: era settimo, con 20 punti, al momento dello stop.

«Era giusto un avvicendamento nella conduzione della società – afferma Visentini – non lascio comunque la Jbc, resto come consigliere. Il bilancio del campionato? L’abbiamo affrontato da neopromossa ed eravamo in linea con i nostri programmi; la squadra era in crescita e stava dimostrando sul campo di meritare la categoria. Con tante gare ancora da disputare nel girone di ritorno, c’erano tutte le condizioni affinchè la squadra potesse ancora crescere, migliorare la sua classifica e togliersi tante altre soddisfazioni».

«La dirigenza – continua Visentini – ha apprezzato il lavoro svolto da Stefano Trazzi, c’era grande sintonia con i giocatori e tutto ciò lo si è visto in campo. Stefano dovrebbe essere alla guida della squadra anche nella prossima stagione e credo che pure Asan e Moreno, due leader del gruppo, resteranno con noi. Moreno ha ancora entusiasmo e motivazioni per giocare, era e rimane un punto di riferimento per i più giovani, lo si è visto anche in questo periodo. Gli stranieri? Al momento sono nei loro paesi, dovrebbero tornare. Mentre per quanto riguarda Ziviani, un campioncino cresciuto nel nostro fertile vivaio, finirà col restare a Cantù».