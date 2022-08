I social network spingono i giovani in libreria

MANTOVA Anche quest’anno, tantissimi lettori occasionali, ma non solo, hanno preso d’assalto le librerie, con il genere giallo che si conferma mediamente il più gettonato in questo periodo di vacanze. Ottimi riscontri anche per i romanzi rosa, i manga e i romanzi storici, con questi ultimi sorprendentemente riscoperti dai più giovani. “Quest’anno, oltre ai numerosissimi gialli, abbiamo notato un notevole incremento di richieste per quanto riguarda i romanzi classici e storici – spiega Elisa G. della libreria Feltrinelli – con un ritorno importante degli adolescenti. Questa richiesta è figlia, almeno dal nostro punto di vista, delle recensioni dei cosiddetti booktoker, che tramite la piattaforma TikTok, condividono con i propri utenti pareri e opinioni, influenzando indirettamente il loro pubblico alla lettura. Diciamo che tra le tante mode generate dai social network, questa credo sia la più positiva.” Il termine “booktoker” deriva dall’unione di book e tiktoker e sta a indicare quei content creator che recensiscono e commentano libri attraverso video di pochi secondi, che influenzano la curiosità dei loro followers e, di conseguenza, le vendite delle librerie. “Stiamo riscontrando anche noi una maggiore presenza da parte degli adolescenti nelle librerie – commenta Benedetta A. di Librerie Coop Nautilus – con tantissime richieste di titoli quali “Una vita come tante” di Hanya Yanagihara, che personalmente, non pensavo potesse interessare a lettori tanto giovani. In questo periodo estivo, tra i ragazzi, ma non solo, vanno molto i manga, grazie a piattaforme come Netflix, e gli intramontabili gialli di Agatha Christie.” Quest’anno, oltre alla grande domanda dei generi tendenzialmente più apprezzati, vi è anche una richiesta particolare, da parte della fascia più adulta, che intende trascorrere il tempo in vacanza: il quaderno di compiti delle vacanze per adulti. Infatti, nell’ultimo mese, diverse librerie hanno sperimentato un boom di richieste di questi quaderni proprio in prossimità delle vacanze, come nel caso della libreria Mondadori: “Da luglio, ce li stanno chiedendo in moltissimi – spiega Marco Valentini – tanto da farli sembrare uno dei passatempi maggiormente diffusi e apprezzati da godersi sotto l’ombrellone. A questi, si aggiungono numerosi gialli, soprattutto di John Grisham, i romanzi rosa e un ritorno dei romanzi storici. In particolare, quest’anno abbiamo avuto molta richiesta per “La canzone di Achille” di Madeline Miller, di tendenza grazie ai booktoker. Bene anche i romanzi di Joel Dicker, particolarmente gettonati negli ultimi mesi.”

“Anche da noi – spiega Francesca M. responsabile della libreria Centroscuola – Dicker è tra i titoli più venduti, mentre abbiamo un ottimo riscontro sulle pubblicazioni mantovane con Giacomo Cecchin e la sua “Mantova, cinque cose che so di lei” che fa la voce del leone e Silvia Truzzi. I giovani? Quelli che entrano in libreria si buttano sul dark romance e la serie “Let the game begin””.

Sopratutto manga e romanzi rosa, invece, per Giunti al Punto Librerie, che, attraverso le parole di Alessandro, ha mostrato una panoramica a tratti diversa dalle altre. Infatti, circa il 20% del loro fatturato nel periodo estivo è dipeso dall’acquisto dei fumetti giapponesi per mano di adolescenti, al quale si sommano gli acquisti di diversi romanzi rosa pubblicizzati su TikTok. In aggiunta, troviamo i fantasy e subito dopo i gialli, ma anche in questo caso è riscontrabile un boom di richieste di quaderni dei compiti per gli adulti.

Marcello Feroldi