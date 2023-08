Notte di San Lorenzo nel borgo di Castellaro Lagusello

Castellaro Lagusello Si avvicina la notte più magica di tutte ed ancora una volta, i territori dell’Alto Mantovano e delle Colline Moreniche, sapranno regalare esperienze davvero uniche. Confidando in un meteo clemente, con il naso all’insù, tra stelle cadenti e desideri da esprimere, proprio sotto il cielo di stasera, in quel di Castellaro Lagusello, per questa occasione speciale si terrà una camminata nella Riserva Naturale del borgo con le Guardie del Parco del Mincio. Un’opportunità imperdibile, nella notte di San Lorenzo, per scoprire i dintorni della celebre frazione di Monzambano, considerata uno dei borghi più belli d’Italia, in un’atmosfera insolita e suggestiva. L’appuntamento è per le ore 21 sotto la Torre dell’Orologio, dove si raduneranno i partecipanti pronti ad incamminarsi, tra i vialetti acciottolati ed i sentieri storici, avendo solo la luna come punto di riferimento. Gli organizzatori fanno sapere che la prenotazione è assolutamente obbligatoria in quanto i posti sono limitati. Per info e prenotazioni: turismo@comune.monzambano.mn.it oppure telefonare al numero: 345 6614141.

Angelo Maria Castaldo