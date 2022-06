Blitz all’alba all’ex Sport Village. Polizia locale e questura trovano droga e sei stranieri che bivaccano

MANTOVA Erano le sei del mattino quando il serpentone di auto di Polizia Locale e Questura di Mantova ha raggiunto l’area dell’ex Sport Village. Una trentina gli uomini impegnati per controllare l’intero edificio e le relative pertinenze. Erano settimane che i residenti del Te Brunetti segnalavano la presenza di persone sospette che entravano ed uscivano dalla struttura.

L’intera area è stata cinturata con mezzi e uomini, mentre alcuni di loro facevano irruzione nell’edificio ormai abbandonato e attualmente oggetto di procedure fallimentari. Personale specializzato della Polizia Locale seguiva le operazioni di controllo mediante l’utilizzo di un drone, che trasmetteva immagini in tempo reale al personale operante.

All’interno dell’edificio dormiva un gruppetto di 6 nordafricani, tutti con precedenti contro il patrimonio, la persona e per droga, che aveva occupato alcune stanze al cui interno erano stati collocati fornelli, giacigli e materassi. Tracce evidenti di un utilizzo costante della struttura. In alcuni giacigli sono stati rinvenuti una decina di grammi di cocaina ed alcuni grammi di hashish. Tutte e sei le persone sono state accompagnate in Questura per il fotosegnalamento. Sono tutt’ora in corso le verifiche per la eventuale applicazione delle procedure di espulsione dal territorio nazionale, eventuali denunce alle Autorità Giudiziaria e comunicazione alla Prefettura per la detenzione delle sostanze stupefacenti.