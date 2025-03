Calcio dilettanti – Pomponesco retrocesso in Terza. Bellini: “Stagione storta, ma i ragazzi hanno sempre dato il massimo”

POMPONESCO La sconfitta casalinga per 2-0 contro il Borgo Virgilio, subita domenica scorsa, ha sancito la matematica retrocessione del Pomponesco in Terza Categoria. Nella scorsa stagione, la società rivierasca era riuscito a mantenere la categoria superando La Cantera nei play out. Quest’anno la squadra era partita sotto la guida di Garavaldi, poi sostituito da Turini. Una stagione a dir poco complicata, nella quale il Pompo ha raccolto solo 11 punti e da ieri, come dicevamo, è condannato anche per la matematica. «Prendiamo atto del verdetto del campo – commenta il presidente Gianfranco Bellini -. Non mi riferisco solo alla sconfitta con il Borgo Virgilio, ma all’intero percorso che ci ha portato alla retrocessione. Peccato, perché le aspettative erano diverse, pur consapevoli delle difficoltà. Nel finale del girone d’andata la squadra era in crescita, e se alla prima di ritorno avessimo pareggiato con la Voltesi, forse sarebbe andata diversamente. Il gruppo è giovane e ha sempre dato il massimo. Ora speriamo che almeno otto-nove giocatori rimangano per ripartire dalla Terza Categoria, che disputeremo nel girone mantovano. Quanto all’allenatore, dobbiamo ancora decidere: Turini potrebbe restare, ma valuteremo un possibile cambio».