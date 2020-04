Calcio dilettanti – Rasori: “Fine campionati, serve il via libera da Roma”

MANTOVA «Abbiamo ribadito il concetto già espresso nelle scorse settimane: per noi ripartire è impossibile ma il tutto dev’essere recepito da Roma e formalmente ufficializzato». Questo il chiarimento che la vicepresidente del Crl Paola Rasori ha dato alla Voce e alle società bresciane riunite ieri per la consueta videoconferenza organizzata dalla locale delegazione. «Al comunicato che ha chiuso i tornei nazionali giovanili, non ne è ancora seguito un altro che ci consentisse di chiudere anche quelli regionali e provinciali, e quelli di prima squadra – prosegue Rasori -, ma alle tante società che continuano a chiedere conto di questo, ribadiamo che il Crl non può decidere autonomamente di chiudere in anticipo i campionati, seppure in una condizione di eccezionale emergenza, perchè non è previsto dai regolamenti. I Comitati regionali fanno parte di un sistema strutturato: c’è bisogno del via libera da parte della Figc o quantomeno della Lnd per decretare la fine dei tornei».

Anche la diversa intensità dell’epidemia di coronavirus ha inciso, probabilmente nel ritardo allo “stop” definitivo, ma i presidenti dell’Area Nord (vale a dire Piemonte/VdA, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto e Friuli), tra cui il nostro Giuseppe Baretti, che ha detto a chiare lettere, più volte e in più occasioni, che il campionato non sarebbe ripartito, probabilmente marceranno compatti nel chiedere una conclusione immediata della stagione 2019/2020. Si riuniranno, per consultarsi, giovedì 23 con l’ormai collaudata formula (in tempi di Covid-19) della conference call. Al pomeriggio ci sarà invece la riunione tra le Leghe: A, B, C e Dilettanti.

Quest’ultima, presieduta da Cosimo Sibilia, porterà sicuramente all’attenzione le istanze importanti dell’Area Nord, che ha un peso specifico non indifferente, in quanto rappresenta una grossissima fetta delle società partecipanti ai tornei dilettantistici italiani. In attesa, dunque, che Roma deliberi (e capisca il momento, aggiungiamo noi), il “gong” definitivo è posticipato alla prossima settimana. Poi si penserà al futuro: l’estate del calcio italiano, specialmente quello dilettantistico, si preannuncia davvero molto calda sotto diversi punti di vista.