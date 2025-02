Calcio dilettanti – Righetti lascia l’Union Team Marmirolo. Melara alla Dinamo: si fa

MARMIROLO Mister Luca Righetti ha ufficializzato ieri le dimissioni dall’Union Team Marmirolo già ventilate domenica sera dopo la pesante sconfitta sul campo del Rezzato. Una decisione maturata dopo un periodo difficile per i neroverdi, che sono quartultimi con venti punti. Domenica prossima, la squadra affronterà in casa il derby contro il San Lazzaro e, ad oggi, non si sa chi siederà in panchina. Il tecnico veronese era subentrato a Pomella, mister della Juniores, che aveva traghettato la squadra dopo l’esonero di Tenedini.

Ora la domanda è: chi prenderà il posto di Righetti? Cobelli, per motivi di lavoro, non sembra intenzionato a rientrare. Potrebbe essere richiamato Tenedini? Oppure si opterà per una soluzione interna, magari riproponendo Pomella che in due partite aveva ottenuto altrettante vittorie? Un’altra ipotesi portava a Melara, che è però ormai destinato alla Dinamo Gonzaga e comunque non avrebbe potuto guidare una squadra dello stesso girone della Poggese. Il regolamento Aiac cancella anche l’ipotesi Marmiroli: si è dimesso dalla Dinamo e potrà tornare ad allenare nella prossima stagione.

«La partita con il Rezzato – è il congedo di Righetti – doveva rappresentare un crocevia per noi, ma così non è stato. Siamo stati molli in tutto, a partire dall’atteggiamento. Troppa discontinuità, troppi alti e bassi. In questi tre mesi non c’è stato quell’auspicato salto di qualità che ci aspettavamo. E’ giusto che mi faccia da parte, anche per dare una scossa alla squadra. Mi assumo le mie responsabilità, forse anche perché non sono stato capito fino in fondo».