Snowboard – Trofeo Elettromeccanica: Giorgia Carnevali quarta nel gigante parallelo

BOLZANO Due bellissime giornate di sole hanno caratterizzato le gare del 3° Trofeo Elettromeccanica Carnevali, organizzate dallo Sci Club Marmirolo e dedicato allo Snowboard, specialità Slalom Gigante Parallelo.

Ben 126 atleti di otto nazionalità (Austria, Cina, Germania, Polonia, Repubblica Ceca, Svizzera e Ungheria, oltre naturalmente all’Italia), hanno preso il via nelle due giornate di gara, sulla pista Fillerlift di Villnöss in Val di Funes, ottimamente curata dal responsabile Markus Holzknecht. Nella gara FIS di sabato 15, riservata agli atleti Juniores, tra le ragazze prima l’austriaca Marie Gams davanti alle tedesche Yuna Taniguchi e Anna Gunkel. Tra i maschi primo l’italiano Tommy Rabanser davanti a Mike Santuari, entrambi del Corpo Sportivo dei Carabinieri, e terzo l’austriaco Joachim Gravogl. Nella gara FISI, gran parte dei successi è andato agli atleti italiani, con Selina Demez (Snow Gherdeina) nei Baby femminile, Leo Craviotto (Ski Team Cesana) nei Baby maschile, Nina Holzknecht (ASV Villnoess ) Cuccioli femminile, Rocco Craviotto (Ski Team Cesana) Cuccioli maschile, Lia Holzknecht (ASV Villnoess ) nei Ragazzi F, Riccardo Leone (Ski Team Cesana) nei Ragazzi M, Fenja Jansing (Germania) Allievi F, Tobias Mutschlechner (San Vigilio) Allievi M. Tra i Senior vittoria per Daria Belova (Austria) tra le donne e Georg Rabanser (Snow Gherdeina) tra gli uomini.

Nella gara FIS di domenica 16, riservata agli atleti Juniores, tra le ragazze primeggiano le tedesche Yuna Taniguchi davanti a Zoe Jansing e Anna Gunkel. Tra i maschi vittoria dell’austriaco Joachim Gravogl davanti agli italiani Manuel Haller (GS Fiamme Oro) e Mike Santuari (CS Carabinieri).

Nella gara FISI, gran parte dei successi è andato agli atleti italiani che hanno ripetuto le classifiche di sabato con Leo Craviotto (Ski Team Cesana) nei Baby M, Nina Holzknecht (ASV Villnoess ) Cuccioli F, Rocco Craviotto (Ski Team Cesana) Cuccioli M, Lia Holzknecht (ASV Villnoess ) nei Ragazzi F, Riccardo Leone (Ski Team Cesana) nei Ragazzi M. Solo negli allievi cambiano i risultati con Antonia Pessl (AUT) tra le femmine e Fritz Simon (AUT) tra i maschi.

Tra i Senior di nuovo vittorie per Daria Belova (AUT) tra le donne e Georg Rabanser (Snow Gherdeina) tra gli uomini.

Giorgia Carnevali, la forte atleta marmirolese in forza al Corpo Sportivo dell’Esercito, ha conquistato l’ottavo posto sabato e il quarto domenica (prima delle italiane) su 32 concorrenti.