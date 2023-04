Calcio dilettanti – Suzzara-Governolese è derby da dentro o fuori

Mantova Una sosta pasquale per ricaricare le batterie e ora il rush finale: partono da oggi le ultime quattro partite per la fase clou del campionato.

Il Castiglione va in trasferta a Codogno per riprendere il feeling con la vittoria. «Quella col Codogno è una gara molto dura – afferma mister Fabio Esposito -, la compagine lodigiana è terz’ultima, gioca in casa e farà il possibile per cogliere il successo: di calcio ne vedremo ben poco, sarà una vera battaglia. Ci aspettiamo un avversario chiuso, dobbiamo essere bravi a saper gestire la partita, a saperla leggere». Buone notizie dall’infermeria: recuperati Lauricella e Russo che vanno in panchina, non saranno a disposizione invece Abdelouaret ed El Ardoudi, che ieri hanno giocato con la Juniores.

In Promozione, invece tiene banco il derby salvezza tra Suzzara e Governolese: vittoria d’obbligo per entrambe le formazioni, con un sacco di ex da una parte e dall’altra. «Le parole alla vigilia di questa sfida contano poco vista la classifica – osserva il presidente dei bianconeri Enzo Palvarini -, la squadra è concentrata, pronta per dare l’assalto alla Governolese. Dopo il derby coi Pirati, avremo subito, sempre all’Allodi, la sfida col Marmirolo, due gare da non sbagliare. «In partite come questa, le motivazioni vengono da sole – ribatte il ds della Governolese Marco Dalmaschio -, una gara che dovremo cercare di fare nostra nonostante il fattore campo». Organico al completo per i Pirati.

Dopo il ko con l’Orceana, per la Castellana altro scontro diretto play off. A Castel Goffredo oggi arriva la Vighenzi, per un match importantissimo. Cobelli ritrova disponibili Faye Pape, Pizza, David e Patrick Thai Ba, Bonaglia e Marangi. Assenti Azzini e Orlandini: «Partita complicata, ma importantissima – dice il mister – occorre la massima concentrazione».

L’Asola, invece, sul campo della Sportiva Ome proverà a chiudere i giochi per la top 5, visto che i bresciani, assieme al Cellatica, sono staccati di cinque punti dal quinto posto. «Servirebbe un risultato positivo – rileva il presidente Massimo Tozzo -, per respingere uno degli ultimi assalti della Sportiva alla zona spareggi». Assente l’estremo difensore Manuel Marcolini, torneo finito per Caldera.

In lotta per la salvezza invece il Marmirolo, che se la vede contro la corazzata Pavonese. La formazione bresciana vincendo otterrebbe la matematica certezza di salire di categoria: «Per quanto ci riguarda è una gara importantissima per la classifica – dice il centrale Alex Sabaini -, capolista o non capolista proviamo a vincere, tenuto conto che il calendario propone diversi scontri diretti». Organico al completo.

Altra missione quasi impossibile per il San Lazzaro, oggi opposto all’Orceana: «Affrontiamo un team da Eccellenza – dice il tecnico Michele Jacopetti – dobbiamo essere abili ad affrontare questa sfida con la testa giusta e col miglior atteggiamento». Tra i biancazzurri cittadini saranno assenti assenti Visentini e Delfini.