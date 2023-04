Pallavolo serie B m – Gabbiano barcolla ma non molla. E’più in crisi nera, Kema al quinto

Mantova Il Gabbiano perde il secondo set in campionato (primo in casa) ma mantiene l’imbattibilità vincendo la ventitreesima partita consecutiva. Tre a uno al fanalino Legnago dopo quasi due ore di partita (25-16, 25-23, 25-27, 25-15) fra alti e bassi e tanti cambi da parte di Serafini. Forse l’onda della sconfitta in finale di Coppa Italia si è fatta sentire, ma va dato atto al Legnago di averci provato. Non la miglior versione del Gabbiano che comunque ha reagito nella parte finale del match e ha portato a casa altri tre punti. Coach Serafini non schiera il regista Quartarone vittima di un affaticamento e lancia nella mischia Mattia Catellani. Nel primo set con Andreoli all’inizio e Cordani nella fase centrale il Gabbiano allunga sul 13-8 e arriva 16-9 su un errore dei veneti, Scaltriti firma il 20-12 e la parallela di Cordani vale il 23-15. Chiude il primo set il mani out di Scaltriti. Più equilibrati sono il secondo e il terzo set. Nel secondo ospiti sempre avanti dal 4-5 iniziale. C’è parità a 21, 22 e 23. Andreoli firma il set point e Gabbiano sul 2-0 col muro di Cordani con Zanini in campo per Miselli. Padroni di casa che provano ad allungare nel terzo set ma servizio e muro non sono in serata. Il break del Legnago capovolge il punteggio sul 16-18. Il Gabbiano annulla tre palle set ma deve cedere il primo set fra le mura amiche su 25-27. Nel quarto suona la carica Cordani in battuta e locali sul 12-8. Di Ferrari Ginevra il 23-15 seguito dal muro di capitan Artoni e da un ace dell’opposto. Si può festeggiare.

L’E’più Viadana incassa il terzo ko di fila per 3-0 (25-22, 25-20, 25-19) dal Pietro Pezzi Ravenna. Deluso il presidente Valeriano Rossi: «Forse la più brutta partita giocata in questa stagione, ogni altro commento è superfluo». Sofferenza a Sassuolo per la Kema Asolaremedello. Il sestetto del Chiese è andato sul 2-0 (25-15 e 25-20), ma Bigarelli e compagni rimontavano 25-16 e 25-18. Nel tie-break modenesi avanti al cambio campo ma Asola non si scoraggiava, e chiudeva 15-13.

Sergio Martini