L’importanza del Premio Suzzara nel volume di Giovanni Avolio

SUZZARA Presentato in municipio, alla presenza di Gilberto Zacchè presidente associazione Amici del Premio Suzzara e Silvia Cavaletti presidente del consiglio del comune di Suzzara il libro “Il Premio Suzzara e la sua influenza sul contesto socio – culturale” scritto da Giovanni Avolio . Si tratta della terza pubblicazione della associazione Amici del Premio e parte dalla tesi di laurea dell’autore in cui oltre a inquadrare storicamente la vicenda del Premio Suzzara ha svolto una ricerca sull’influenza del Premio sul contesto socio culturale suzzarese prendendo in considerazione i concorsi artistici. Oltre alla presentazione di Gloria Bianchino contiene un saggio di Marzio Dall’Acqua il libro esce in occasione del trentennale della scomparsa di Dino Villani ideatore del Premio Suzzara. Il presidente Zacchè, ricordando che si tratta dell’iniziativa che chiude il suo terzo mandato, ha confermato che è in corso una discussione per una fusione tra le associazioni “Amici del Premio” e “Amici del Museo”. (robsis)