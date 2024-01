Calcio Eccellenza – Castiglione, con i fratelli Lauricella il derbissimo è già un affare di famiglia

CASTIGLIONE Dopo il pareggio beffa al 93’ con l’Atletico Cortefranca, il Castiglione vuole tornare a correre. Domenica, al Lusetti, andrà in scena il derby con la Castellana, rigenerata dalla vittoria sul Forza e Costanza dopo un digiuno durato tre mesi. «Siamo vogliosi di rivalsa – afferma Filippo Lauricella, ex di turno – entrambe le squadre sono in buone condizioni, quindi mi aspetto una bella gara, che spero di vincere. Ho solo ricordi belli della mia esperienza a Castel Goffredo. Anche se sono rimasto un solo anno, mi sono trovato sempre bene. L’unico rammarico che ho è la retrocessione». Tornando alla sfida di Cortefranca: «Dobbiamo prendercela con noi stessi – ammette – abbiamo avuto tante occasioni, ma non siamo stati in grado di sfruttarle al meglio. C’è grande rammarico perché subire gol all’ultimo fa male». Nonostante i punti persi, l’obiettivo non cambia. «Nascondersi non ha senso: vogliamo raggiungere i play off. Il potenziale c’è, i giocatori anche, quindi perché non crederci? L’importante è non farsi viaggi mentali, ma rimanere sempre sul pezzo e guardare gara per gara». Filippo, dopo l’infortunio alla mano, è tornato più forte di prima: «Ero in forma, come tutta la squadra. Mi è dispiaciuto lasciare soli i miei compagni, però adesso che sono tornato e che sto bene, voglio contribuire e recuperare il tempo perso».

Il derby con la Castellana è un affare di famiglia Anche il fratello, Nicolò Lauricella, è un grande ex. «Sarà una gara particolare e difficile – avverte – loro sono tornati a vincere e li vedo motivati. Ma pure noi siamo carichi e vogliosi di portarci a casa i tre punti. Siamo in un buon momento, tralasciando il pareggio di domenica. Creiamo tanto attraverso il bel gioco, però a volte non siamo abbastanza concreti. Ho però un rammarico perchè il loro gol era da annullare, viziato da un fallo di mano». «Nei due anni alla Castellana – continua Nik – sono stato molto bene. Nel primo abbiamo rischiato di vincere il campionato, mentre nel secondo ci siamo salvati all’ultima giornata». Dopo il pari di domenica, i Mastini sono scivolati al terzo posto. «Vincere il campionato è complicato perché l’Ospitaletto è molto forte e dispone di una rosa lunga e completa. Noi puntiamo ai play off perché, secondo me, abbiamo il secondo miglior undici del campionato. Testa bassa e pedalare, abbiamo un obiettivo da raggiungere».