MANTOVA Grande successo di partecipanti e di raccolta fondi per l’edizione 2023 di Babbi Natale in moto che ha avuto come punto d’incontro piazza Virgiliana, nel bel mezzo dei mercatini di Natale. Almeno una cinquantina i biker che hanno indossato i panni biancorossi e da Sparafucile hanno raggiunto la piazza.