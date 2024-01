Atletica indoor – Rigoletto e Libertas in bella evidenza

MANTOVA Altro proficuo fine settimana di gare indoor per Atletica Rigoletto e Libertas. A Parma sono scesi in pista ragazzi e cadetti. Per la Rigo si è messa in luce Gaia Girelli col 9.72 nel salto triplo, mentre Pietro Gaioni è giunto 4° nei 60 piani in 8″80. Terzo posto di Margherita Ruggiero, forte marciatrice, stavolta però nel salto con l’asta. Filippo Gavioli, Lorenzo Donadello e Riccardo Brovini si sono cimentati nella gara di salto triplo e hanno conquistato la finale di categoria, con Gavioli ottimo terzo con nuovo personale ad un soffio dai 14 metri (13.97). Niccolò Marconi avvicina il suo record nel salto con l’asta (3.56), mentre Divine Tarana è terza nel getto del peso allieve con 10,40. Ci spostiamo ora in Veneto, e precisamente a Padova, dove Vittoria Goldoni nei 60 piani ha stabilito il nuovo record personale con 8″17, mentre la compagna di allenamento Marta Lui (ostacolista) ha chiuso in 8″61. Peccato per Elisa Malavasi nel salto triplo, che si è vista annullare dopo la misurazione un salto che le sarebbe valso il nuovo P.B. Sono poi scesi in pista i mezzofondisti. Negli 800 altro personale per Alessandro Ghiselli in 2″01″71; Lorenzo Stefanini ha chiuso in 2″13″20. La migliore in campo femminile è Elisa Marconi con 2’33″10, personale di Olivia Orsi a 2’36″32. Rimanendo nel mezzofondo, sabato a Rubiera Martina Mondin ha conquistato il terzo posto nella campestre, mentre Davide Lodi ha concluso sesto. E veniamo ai risultati della Libertas. I ragazzi erano impegnati nell’affollatissima gara di Modena. Nei 60, Thomas Lipreri si piazza 2° con un buon 8”33. Si difende Luigi D’Amato con 9”43. Adele Biagi è 8ª con 9”08, brave anche Sofia Squassabia (9”19), Viola Zuccarelli (9”57), Anita Lugli (9”85), Aurora Bovi (10”15) e Lea Dotti (10”89). Debutta tra le cadette Emily Meneghinello con un discreto 8”77 in attesa di gare più congeniali. I più grandi hanno gareggiato a Casalmaggiore, sempre nei 60. Edoardo Pinotti va in finale con 7”47. Gli altri: Matteo Begni 7”55, Gabriele Di Giacomo 7”72, Giacomo Parise 7”75. Debuttano nei 60 ostacoli i cadetti Filippo Tosi, finalista con 9”74, ed Emanuele Scolari (9”96). Tosi fa 8”40 nei 60, dove Riccardo Cerati va in finale con 8”11. Finale anche per Anna Frignani in 8”39 e terza tra le juniores Alice Fornasari in 8”79. Buone prospettive per le cadette Eva Bonomini (8”65) e Giulia Domaschio (9”02). Negli ostacoli la Bonomini può migliorare il 10”63. La cadetta Vittoria Albertoni è 4ª nel getto del peso con 8.79 e la sorella Gloria tra le allieve lancia 8.33.