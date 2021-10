Calcio Prima Categoria – Boukaroua trascina la Sere alla vittoria contro il Porto

Roncoferraro Alla fine il Porto non è riuscito a ripetere l’impresa di qualche settimana fa in Coppa, quando di fatto, espugnando il campo del Nuvolari, aveva eliminato proprio la Serenissima. Molto è cambiato da quella gara: la catena dolorosa di infortuni dei portuensi non si è certo interrotta, anzi. Tante, troppe le defezioni per la squadra di Merlin, per pensare di vincere (De Rossi, Benincà, Micheal Chiozzi, Vicenzi, Guidi e Cannavacciuolo fuori servizio). Di contro, la nuova Serenissima di Veneziani, appena insediatosi in settimana in luogo di Baratti, passato a fare solo il ds, non ha perso le proprie caratteristiche di squadra arrembante e votata all’attacco. C’è da dire, comunque, che nonostante le assenze, con il Porto costretto a far giocare due centrocampisti come Tomassetti e Steccanella in difesa, gli ospiti hanno retto fin troppo bene l’urto del potenziale offensivo dei padroni di casa. Che però, nella seconda parte della ripresa, hanno ottenuto tre punti meritati. La sblocca appunto nella seconda metà della ripresa proprio il bomber di casa, Boukaroua: il centravanti vince un contrasto con Steccanella e con un bellissimo tiro a giro trafigge Giavara. Pochi minuti dopo il bis di Kamal dal dischetto: l’arbitro giudica da rigore un fallo di mano di Bodano, in caduta. Dal dischetto proprio il 9 della Sere gonfia la rete e chiude il match. Per la Sere secondo successo in campionato e zona play off in vista. Per il Porto la classifica piange. Bisogna rialzarsi subito, ma domenica c’è un’altra gara terribile col Marmirolo capolista.