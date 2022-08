Calcio Eccellenza femminile – Casalmartino ricomincia: “Non saremo comparse”

VILLA GARIBALDI Comincia anche l’avventura del Casalmartino, che l’anno prossimo affronterà il campionato di Eccellenza Femminile. «Vogliamo fare bene – dice il ds Michele Balasini – abbiamo la consapevolezza di andare ad affrontare un campionato impegnativo, ma non saremo comparse. Un bellissimo torneo, nel quale ci sarà da correre. Siamo consapevoli di avere tutti i mezzi per fronteggiare le avversarie al meglio. Di fronte avremo squadre forti come Crema, 3Team e Lecco, ma abbiamo fatto una bella campagna acquisti, portando qui ragazze importanti anche in prospettiva». «Vogliamo ben figurare, vedremo strada facendo – dice il patron Marzio Guernieri -, ci faremo onore anche in Eccellenza».