Ciclismo – Maria Acuti vince anche a Fomarco

MANTOVA Anche la festività di Ferragosto si rivela prodiga di soddisfazioni per il ciclismo giovanile mantovano. Nella prova in linea partita da Pieve Vergonte (Vb) e conclusasi dopo 39,500 km a Fomarco (Vb), a salire sul gradino più alto del podio è stata Maria Acuti della Valcar.

Questo alloro da un lato è la testimonianza concreta dell’ottima condizione di forma che sta attraversando l’atleta di Ostiglia; dall’altro ha un valore maggiore in quanto ottenuto in una gara con atlete più grandi. dove a lottare per la vittoria vi erano pure le atlete della categoria Allieve.

Maria Acuti, in questo test piuttosto impegnativo che prevedeva lo striscione d’arrivo al termine di una salita di 3 km, ha dato un saggio della propria intelligenza tattica.

Sul podio, sempre lunedì, è salito anche Federico Rezzaghi del Mincio Chiese.

Il portacolori della formazione diretta da Paolo Armanini e Stefano Battisti nel finale del Trofeo Comune di Bovezzo lavora sodo per cercare di recuperare su Nicolò Scamperle della Barlottini, che però solitario fa centro.

Nella volata per la piazza d’onore Federico Rezzaghi, che ha chiuso al terzo posto, è stato anticipato sotto lo striscione d’arrivo da Christian Tezza, compagno di squadra del vincitore.